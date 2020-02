Dois ficam feridos após batida entre moto e carro em avenida de Campo Grande

De acordo com a polícia, motociclista e passageira da moto foram encaminhados para a Santa Casa. Motorista fez teste do bafômetro e foi constatado que ele não ingeriu bebida alcoólica.

Dois ficam feridos após batida de carro e motocicleta, em Campo Grande. — Foto: Flávio Dias/G1 MS

Um motociclista de 27 anos e uma passageira de 21, ficaram feridos após a moto que eles estavam colidir com um veículo no início da madrugada desta quinta-feira (27), na avenida Presidente Vargas, em Campo Grande.





De acordo com a polícia, a suspeita é que o veículo que seguia sentido contrário teria feito uma conversão a esquerda, momento que bateu na motocicleta.





Conforme a ocorrência, a versão que a passageira da moto apresentou à polícia é que o motorista não teria dado seta para entrar na rua Américo Brasiliense, na Vila Almeida. Já a versão do motorista é que a moto estava em alta velocidade.





Segundo a polícia, as vítimas foram socorridas por uma equipe do Serviço Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhadas para a Santa Casa. O condutor do carro fez teste do bafômetro e foi constatado que ele não ingeriu bebida alcoólica.