Diretor-presidente da Fundesporte valoriza estímulo à qualidade de vida no lançamento da Cassems 21K

Além da prova de longa distância, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) anunciou que o evento manterá as modalidades de corrida de cinco e 10 quilômetros, e a caminhada de três quilômetros. Segundo o presidente da entidade, Ricardo Ayache, a inclusão da meia maratona visa comemorar 10 anos da Corrida que, anualmente, celebra o Dia do Servidor e demais movimentos como Outubro Rosa e Novembro Azul.

Durante a solenidade de lançamento, o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, destacou o alinhamento entre Governo do Estado e Cassems em busca da valorização da qualidade de vida dos sul-mato-grossenses. “O que o Ricardo Ayache tem apresentado à frente da Cassems vai de encontro com a preocupação do governador Reinaldo Azambuja, de levar qualidade de vida à população. Não existe plano e sistema público de saúde que dará conta da evolução das doenças crônico-degenerativas se não tivermos um programa que ofereça qualidade de vida às pessoas”.





Segundo Ricardo Ayache, os grandes desafios da humanidade neste século são o envelhecimento populacional e a obesidade. Para ele, a promoção de eventos como a Cassems 21K oferece alternativas para a realização de atividades físicas e estímulo de práticas saudáveis. “Todas as ações que proporcionam qualidade de vida são fundamentais para o futuro da nossa gente”.





A meia maratona segue as regras determinadas pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS). Consagrada no calendário esportivo do Estado, a Corrida Saúde Cassems entrará para o circuito nacional.





“Esse é um dos maiores eventos de corrida de rua do Estado e a cada ano que passa só aumenta o número de atletas. A prova terá índice para competições internacionais, esse é o nosso objetivo para o ano que vem e, por isso, estamos trazendo atletas de fora para participar”, destaca o presidente da FAMS, Marcelo Erick Moriyama.





O percurso da Cassems 21K prevê largada na avenida Fadel Iunes, localizada no Parque dos Poderes, com passagem pelas avenidas Afonso Pena e Nelly Martins (Via Park), além do Parque Ecológico do Sóter. As inscrições terão início em 5 de março e serão disponibilizadas por lotes no portal oficial da Corrida ( corridacassems.com.br ).





A Cassems arrecadará dois quilogramas de alimentos não perecíveis na entrega dos kits aos participantes. Na edição passada, três toneladas de mantimentos foram recebidas e destinadas a instituições filantrópicas.