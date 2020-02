Deputado Renato Câmara cobra solução definitiva para veículos aprendidos no 1º DP em Dourados

Renato Câmara apresentou indicação solicitando ao Estado a limpeza dos arredores ao 1º DP e a destinação de um depósito permanente para receber os veículos apreendidos em Dourados ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Renato Câmara (MDB) apresentou duas indicações na sessão desta terça-feira (11) da Assembleia Legislativa, cobrando da Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública) a limpeza do pátio externo do 1º DP da Polícia Civil em Dourados e a implantação de um depósito para armazenar os veículos apreendidos no município. Os pedidos foram encaminhados, em caráter de urgência, ao secretário estadual de Segurança Pública Antonio Carlos Videira.





No documento, o deputado relata que as delegacias de Dourados estão atualmente com os pátios abarrotados de veículos. No 1º DP, por exemplo, alguns veículos já estão há meses parados nas calçadas externas à delegacia. De acordo com Renato Câmara, o pedido visa melhorar o ambiente de trabalho dos agentes no 1º DP, assim como dar mais segurança aos moradores da região do Jardim São Pedro, já que os veículos apreendidos ficam expostos à ação climática, acumulando água e podendo vir a se transformar em potenciais criadouros de mosquitos transmissores de doenças ou animais peçonhentos.





O problema também tem interferido “no ir e vir” dos moradores vizinhos ao 1º DP. Ele explica que a passagem dos pedestres fica bastante prejudicada pela ocupação das calçadas pelos veículos e dificulta o trabalho dos agentes, que, além dos trabalhos internos, são obrigados a cuidar dos carros apreendidos no espaço externo a delegacia.





“Recebemos reclamações dos moradores da região. Segundo eles, os veículos apreendidos e estacionados nas calçadas externas do 1º DP se tornaram ambientes propícios para proliferação do mosquito da dengue e outros animais peçonhentos. Tal fato tem deixado a população preocupada, uma vez que nosso Estado tem apresentado diversos casos do Dengue, Zyka e Chikungunya. Portanto, visando colaborar com o enfrentamento à tríplice epidemia, se faz necessário que sejam tomadas de medidas no sentido de limpar o pátio e os arredores da 1ª Delegacia de Polícia Civil evitando risco à saúde da população”, disse Renato Câmara.





DEPÓSITO PERMANENTE





Conforme o emedebista, o Estado necessita de um depósito permanente que possa receber os veículos apreendidos. “O poder público municipal e estadual dispõe de espaços que podem ser cedidos e servir de abrigo para os veículos apreendidos pela Polícia Civil”, sugere Renato Câmara. Ainda segundo o deputado do MDB, caso a não haja disponibilidade para cedência, o Estado pode providenciar a locação de uma área coberta para servir como pátio para veículos.





“Esta é uma situação que incomoda os moradores e os próprios policiais há anos. No entanto, acredito que seja um problema que possa ser resolvido. Basta a destinação de um espaço que possa servir como depósito para esses veículos apreendidos. Caso não seja possível a cedência de um espaço público, o Estado pode providenciar a locação de um pátio coberto para guardar esses veículos”, concluiu.