Deputado Neno Razuk destina emenda para atender APAE de Novo Horizonte do Sul

A APAE de Novo Horizonte do Sul é uma das entidades que deve ser beneficiada por emenda parlamentar, proposta pelo deputado estadual Neno Razuk. Os R$ 40 mil previstos, com R$ 10 mil de contrapartida, serão destinados à aquisição de um veículo para visitas aos alunos que necessitam de acompanhamento reforçado.





O deputado destacou que a destinação de emendas é uma forma de atender os municípios mais diretamente. “Recebemos representantes locais, que nos apresentam demandas específicas e por meio da emenda parlamentar podemos contribuir para melhorias nos municípios, isso é muito gratificante”, disse Neno Razuk.





Para a diretora da APAE de Novo Horizonte do Sul, Marinalva Lemes, a aquisição do veículo será fundamental para melhor atender os alunos. Atualmente, o local atende 65 pessoas de diferentes idades, desde bebês até pessoas idosas, e por vezes é necessário o deslocamento até a residência da família.





“Temos alunos em diferentes pontos do município, inclusive na área rural. A aquisição do veículo, com certeza vai nos ajudar muito, estamos muito felizes em receber essa atenção do deputado”, declarou.





A APAE de Novo Horizonte do Sul desenvolve o trabalho há 20 anos e, segundo a direção, além de doações, recebe apoio do município e realiza ações, como bazar solidário, para angariar fundos.