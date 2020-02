Deputado Marçal Filho pede recuperação de estradas em distritos de Dourados

Reivindicações foram feitas durante sessão na Assembleia nesta terça-feira ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) pediu ao governador Reinaldo Azambuja auxílio na recuperação das estradas dos distritos de Dourados. A prefeitura do município não tem conseguido atender as demandas e os distritos que mais sofrem são Vila Vargas, Vila Formosa, Macaúba, Picadinha e Itahum.





Vereadores de Dourados procuraram o gabinete de Marçal para pedir auxílio junto ao governo do estado. "Devido ao período de chuvas, as estradas ficaram ainda mais precárias. Por isso é necessário que sejam elaborados projetos para que as pontes sejam reformadas, as caixas de contenção de águas pluviais sejam readequadas e que também seja feito o cascalhamento", disse o deputado ao ocupar a tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (11).





O serviço de recuperação das vias é reivindicado principalmente pelos agricultores. Com as estradas em más condições o escoamento da produção torna-se prejudicado e as crianças não conseguem ir para a escola.





Outra reivindicação feita pelo deputado é quanto a roçada de matagais em canteiros centrais e acostamento de rodovias. Ele citou como exemplo a Perimetral Norte em Dourados e a MS-156 com destino a cidade de Itaporã, bastante utilizada por ciclistas.





Com a vegetação alta, a visibilidade torna-se difícil e os riscos de acidentes aumentam. O matagal ainda tem avançado para a pista, escondendo placas de sinalização. "Precisamos com urgência que seja feito um mutirão de limpeza", disse o deputado.