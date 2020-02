Deputado Marçal Filho adverte a falta de planejamento na educação em Dourados

Deputado diz que falta gestão nas principais pastas da prefeitura: saúde e educação

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) adverte a prefeitura de Dourados sobre a falta de planejamento na educação. Pelo menos 5,8 mil crianças de 39 Ceims (Centro de Educação Infantil) estão prejudicadas com a paralisação parcial de educadores pela falta de equipe de apoio em salas de aula.





Para o deputado, problemas de falta de gestão vêm se repetindo todos os anos em áreas de extrema importância como saúde e educação. “Temos que ficar brigando pelo atraso na entrega de materiais escolares, pela falta de transporte para estudantes na zona rural, pela falta de professores e equipe de apoio em Ceims”, diz Marçal Filho, ao lembrar que em setembro ano passado lutava para restabelecer o transporte público. Diversas crianças e adolescentes perderam aulas naquela ocasião.





A ausência de auxiliares de apoio nos Ceims foi denunciada pelo sindicato dos professores, o Simted, no retorno às aulas. O trabalho de apoio vinha sendo exercido por estagiários contratados pela prefeitura, no entanto, a Secretaria de Educação municipal não se pronunciou até agora sobre o caso. O Sindicato estima que sejam necessários 700 profissionais de apoio para atender a demanda.





“Não tem como um professor tomar conta de crianças pequenas e a prefeitura sabe disso, tanto que deliberação do Conselho Municipal de Educação recomenda que em qualquer faixa etária as funções de educar e cuidar deverão ser exercidas pelo professor, acompanhado por auxiliar”, diz Marçal Filho.





Se a administração municipal encontra dificuldade de atender as crianças que estão em sala de aula, aqueles que aguardam uma vaga sofrem ainda mais. Hoje, estimativas do Ministério Público Estadual é a de que aproximadamente três mil crianças aguardam na fila de espera para entrar em um Centro de Educação Infantil. Enquanto isso, quatro Ceims estão com obras em andamento há anos, iniciadas em administração passada. O mais preocupante, avalia o deputado, é que não há projeção pra construção de novas unidades.





“É preciso que o Prefeito trabalhe pensando sempre no futuro, garantindo projetos para a ampliação no número de vagas nas instituições de ensino, na qualificação e valorização dos profissionais, na modernização da estrutura existente. Lembrando sempre que com o crescimento da população e o desenvolvimento da sociedade, as demandas ficam mais exigentes e para que as expectativas sejam alcançadas é necessário Planejamento e Gestão”, afirma o parlamentar.