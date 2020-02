Deputado Lucas de Lima destacou a importância do uso do Gás Natural Veicular no estado

Deputado Lucas de Lima com Gerson Claro e Presidente da MS Gás Rudel Trindade

Reunido com dezenas de motoristas de aplicativo na noite desta terça-feira (11/02), o deputado Lucas de Lima (Solidariedade), discutiu a possibilidade de aumento dos incentivos para conversão de veículos a gás natural veicular (GNV). O evento ocorreu no La Riviera Buffet, em Campo Grande.





Os deputados Lucas de Lima (Solidariedade) e Gerson Claro (PP), autores da proposta participaram da reunião, que prevê a criação de um programa de incentivos com isenção tributária e concessão de benefícios àqueles que adquirem ou fazem a conversão de seus veículos para o gás natural. No evento também participou o Superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão.





Discussões também já foram feitas com o Presidente da MSGás, Rudel Trindade, com técnicos da Secretaria de Fazenda e ainda será levado ao conhecimento do governador Reinaldo Azambuja. Uma indicação foi feita no mês de abril de 2019 pelos deputados Lucas de Lima e Gerson Claro e assinada juntamente por outros deputados para que sejam feitos estudos criando um programa de incentivo sobre a isenção tributária e concessão de benefícios aos proprietários de veículos de pessoas físicas e jurídica que adquiriram veículos ou façam a conversão para a utilização de Gás Natural - GNV no estado de Mato Grosso do Sul.





Campanha





Durante a reunião foi lançada uma campanha de recolhimento de assinaturas para que ganhe força a mobilização para que se tenha a diminuição do valor do IPVA, da taxa de vistoria, no metro do GNV e diminua o valor do Kit GNV para que os proprietários de veículos interessados tenham condições de instalar o Kit do Gás Natural em seus veículos em todo o estado de Mato Grosso do Sul.





Lucas de Lima ainda destacou que a mobilização de todos em recolher assinaturas dará força para o "Projeto de Lei" seja aprovado e que o uso constante do Gás Natural em veículos de aplicativos, táxis e população em geral fará com que os benefícios sejam transformados em descontos para o próprio consumidor como acontece e já uma realidade em oitos estados da federação e que em alguns estados já chega a 75% de desconto no IPVA, no estado de Minas Gerais o IPVA é isento.





"Depende de todos, nos unirmos e fazermos uma campanha não só em Campo Grande, mas sim em todas as cidades do estado que tem condições de vender o GNV como Corumbá, Três Lagoas, Dourados e outras. Meu gabinete está a disposição para os motoristas de aplicativos, taxistas e todos que tem interesse em participar da Campanha "GNV JÁ" onde estaremos distribuindo materiais de divulgação, adesivando carros para divulgar a campanha", destacou o deputado Lucas de Lima.