Deputado Loester Trutis e sua equipe sofrem atentado nesta manhã

O carro do deputado federal Loester Trutis (PSL) sofreu um atentado na manhã deste domingo (16) na saída de Campo Grande para Sidrolândia. O deputado presta depoimento na Polícia Federal de Campo Grande.



Informações são de que o atentado aconteceu por volta 5h30 da manhã deste domingo (16), quando um veículo emparelhou ao lado do carro do deputado e efetuou os disparos, um total de cinco. Ninguém ficou ferido.



O Bope (Batalhão de Operações Especiais) foi até o local. O deputado foi até a Polícia Federal prestar depoimento. Ainda são sabe a motivação para o ataque, e nem a identificação dos autores.



A reportagem procurou o deputado Trutis e a sua assessoria, mas ambos não quiseram falar sobre o assunto. Em postagem nas redes sociais, o deputado afirmou que conseguiu “revidar o ataque”, mas não há detalhes de que forma ocorreu o revide.



O deputado participava, com sua equipe, de eventos de conversa com moradores em cidades do Estado. Na noite deste sábado (15), Trutis estava em Nova Alvorada do Sul e cumpriria agenda em Sidrolândia, neste domingo (16).