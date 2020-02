Deputado Coronel David homenageia profissionais da saúde que fizeram força-tarefa para salvar bebê prematuro

No dia 7 de setembro a mãe deu entrada na unidade com dores abdominais e a criança foi diagnosticada com um tumor, e após diversos procedimentos, a equipe médica conseguiu salvar o bebê





Durante sessão ordinária desta quinta-feira (27), o deputado estadual Coronel David homenageou aproximadamente 50 profissionais da equipe de saúde do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, entre médicos e enfermeiros, que se dividiram entre duas salas para operar um bebê prematuro no HRMS, em Campo Grande.





“Os médicos carregam em seus ombros a árdua, porém digna, missão de cuidar e salvar vidas, enfrentando as dificuldades e adversidades do setor para honrar o compromisso assumido com a comunidade ao abraçar a medicina, enfermagem e a saúde como um todo por profissão”, destacou o parlamentar.





Tudo começou em 7 de dezembro, quando a mãe deu entrada na unidade com dores abdominais e após exames, a criança foi diagnosticada com um tumor intitulado teratoma cervical.





Com esse diagnóstico, diversos profissionais do HRMS, desde médicos, cirurgiões, especialistas e enfermeiros, passaram a estudar o caso para definir a melhor estratégia. Depois de realizar simulações, ficou decidido que o melhor tratamento para o caso seria a retirada cirúrgica do tumor.





Desta forma, então, o bebê foi parcialmente retirado do ventre através de uma cesariana, para ser entubado. Com o sucesso do procedimento o parto foi concluído, e em seguida o menino foi encaminhado para outra sala do centro cirúrgico para a realização da retirada do teratoma, enquanto a mãe também passava pela conclusão da cesariana.