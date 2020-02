Deputado Cabo Almi representa ALEMS no Comitê para Refugiados, Migrantes e Apátridas

Pedro Kemp (suplente) e Cabo Almi (titular) foram os deputados escolhidos para comporem o Cerma/MS

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (20), o Decreto P 168, que nomeia os representantes dos órgãos públicos e das organizações não governamentais para comporem o Comitê Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas no Estado de Mato Grosso do Sul (Cerma/MS), para o período 2019-2021.





Representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o deputado estadual Cabo Almi (PT) é o membro titular e Pedro Kemp (PT), suplente. O Cerma/MS, previsto no Decreto Estadual 14.558, de 12 de setembro de 2016, é um órgão colegiado deliberativo, consultivo e fiscalizador das políticas públicas voltadas aos refugiados, migrantes e apátridas.





Articular as instâncias locais para a formulação e a implementação do Plano Estadual de Políticas de Atenção a Refugiados, Migrantes e Apátridas no Estado é uma das principais atribuições do comitê.

Também foi publicada no Diário Oficial a Portaria 6, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), que dispõe sobre constituição de comissão para elaboração de estudo visando novas possibilidades de formação e reestruturação dos cursos da Unidade Universitária de Coxim. O deputado Pedro Kemp fará parte do grupo de trabalho e Professor Rinaldo (PSDB) será o suplente.