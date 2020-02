Deputado Barbosinha se despede da liderança do Governo: “Missão cumprida”

“Com espírito de missão cumprida”. Assim, o deputado Barbosinha (DEM-MS) se manifestou na manhã desta quarta-feira (12), ao agradecer a todos que o ajudaram a exercer a liderança do Governo na Assembleia Legislativa durante a legislatura 2019. “Ser líder é construir pontes, semear em terreno árido, onde nem sempre a semente germina da forma como se pretende no plantio”, definiu o deputado.





Barbosinha agradeceu a confiança que recebeu do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e a colaboração decisiva de todos os parlamentares, servidores da Casa e dos profissionais que imprensa que cobrem o dia-a-dia das atividades no Legislativo estadual. “Embora com pensamentos diferentes, fizemos grandes debates, houve a antítese, mas o sentimento coletivo acabou prevalecendo”, discursou o ex-líder, realçando, sobretudo, a boa convivência com a bancada do PT, notoriamente de oposição na Assembleia.





O deputado douradense desejou ao novo líder do Governo no Parlamento estadual, deputado Gerson Claro (PP), o êxito necessário para conduzir com equilíbrio as diferentes opiniões, o posicionamento da oposição com o cuidado nos detalhes e especialmente, a importância da Liderança do Governo para intermediar as demandas do Executivo com os anseios dos membros do Legislativo e o resultado final, no atendimento ao interesse público.





Presteza e rapidez





Barbosinha foi cumprimentado, pela forma como conduziu a liderança, pelo deputado Pedro Kemp, do PT, que, mesmo considerando a função “espinhosa e nem sempre tão simpática”, disse que sempre recebeu respostas às informações solicitadas do líder do Governo, “com presteza e rapidez”. Kemp ainda desejou sucesso ao deputado do DEM às novas empreitadas que está disposto a assumir daqui pra frente.





A ponte, para dar a clareza necessária e suficiente aos projetos do Governo na Assembleia, também foi destacada pelo deputado Cabo Almi (PT), para quem, pacientemente, Barbosinha “sempre se postou de forma coesa, sabendo respeitar o contraditório, e conduzindo com maestria, a liderança”. Cabo Almi desejou sorte ao deputado douradense para que “consiga realizar o sonho que tem em mente”.





Barbosinha disse que, em meio ao desmanche que se vislumbra em vários estados da federação, “Mato Grosso do Sul segue de pé, e para isso, esta Casa foi fundamental no apoio ao Governo Reinaldo, oferecendo o suporte em situações difíceis e criando boas perspectivas para que este ano de 2020 seja de mais saúde, mais educação, mais lazer, mais esporte e mais infraestrutura”.





O ex-líder do Governo, deputado Rinaldo Modesto (PSDB), lembrou que, independente da Liderança, Barbosinha demonstrou “conhecimento e experiência” ao longo dos 4 anos do primeiro mandato, como presidente da CCJ (a Comissão de Constituição e Justiça) da Assembleia e neste último ano exerceu com habilidade a missão. Ele também desejou sorte ao parlamentar que busca novos horizontes na vida pública, voltado ao município que representa no Legislativo estadual. Disse que a trajetória demonstrada até aquicredencia Barbosinha a assumir os novos desafios a que se propõe “como gestor preparado”.