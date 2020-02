Danilo Gentili critica corpo de Bruna Marquezine e internautas se revoltam

“Parece que ela trocou um craque pelo outro”, tuitou

O humorista Danilo Gentili voltou a se envolver em polêmicas na internet. Desta vez, o corpo da atriz Bruna Marquezine foi alvo da ‘piada’ do humorista e os internautas não gostaram. “Parece que ela trocou um craque pelo outro”, compartilhou o tuíte com uma foto da atriz com a barriga de fora no Carnaval.





Na frase, ele se refere ao jogador Neymar, ex da atriz, e faz uma referência à droga. Não demorou muito para que os internautas começassem a criticar e questionar a atitude de Gentili.





“Vocês não se chocam em ver um homem como o Danilo Gentili desesperado, querendo chamar a atenção de uma mulher de 24 que é mais madura, rica, empoderada e tem mais amor próprio que um velho de 40?”, questionou um tuiteiro.





Depois das críticas, Gentili ainda rebateu. “Não posso zuar gorda. Não posso zuar magra. Me diga, quem vai sobrar para eu fazer o santo bullying do dia a dia?”.