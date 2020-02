Criança de 6 anos morre atropelada por carreta em avenida no interior de MS

Menino irlandês morava com a família em Nova Andradina e estava de bicicleta com a irmã

©Márcio Rogério/Nova News

Um garoto de 6 anos morreu atropelado por uma carreta no início da noite desta quarta-feira (26) no cruzamento da Rua Espírito Santo com a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade em Nova Andradina, cidade a 296 quilômetros de Campo Grande. O menino e irlandês e morava em MS com a família.









De acordo com informações, ele estaria na garupa de uma bicicleta conduzida pela irmão dele, adolescente de 16 anos. A carreta com placas de Pinheirinho do Vale (RS), seguia pela Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade quando, ao realizar a conversão para entrar na Rua Espírito Santo, atingiu a criança e a adolescente que estavam na bicicleta e seguiam no mesmo trajeto.





O menino morreu no local após ter a cabeça atingida por uma das rodas, segundo publicou o site Nova News. Já a irmã, que conduzia a bicicleta, foi socorrida com ferimentos e encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, consciente e orientada.





A Polícia Militar e Polícia Civil e da Perícia Criminal foram acionadas. O condutor do veículo de carga pesada permaneceu no local para os procedimentos de praxe.