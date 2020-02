CPI vai periciar medidores de consumidores que fizeram queixa contra Energisa no Procon

A CPI da Energisa solicitará a perícia de 200 relógios para apurar eventuais irregularidades na medição de consumo realizada pela concessionária de energia que atua em Mato Grosso do Sul. O relatório técnico será encomendado do Departamento de Engenharia Elétrica e Computação da USP (Universidade de São Paulo) campus São Carlos.





O orçamento foi apresentado pelo deputado estadual Capitão Contar (PSL) aos demais membros da CPI e terá custo de R$ 20 mil. De acordo com o deputado estadual Felipe Orro, presidente da Comissão, o levantamento será apresentado à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para apreciação e custeio do serviço assim que aprovado.





De acordo com o deputado Contar, que é relator da CPI, "deverão ser realizados ensaios de desempenho de medidores de energia por amostra para averiguar possíveis falhas na medição feita pela concessionária Energisa".





A perícia deve focar em domicílios da Capital e os 200 relógios serão sorteados do universo de 2,3 mil consumidores que registraram queixa no Procon ao longo de 2019 alegando "aumento imotivado na conta de energia".

O presidente da CPI, Felipe Orro, também divulgou orçamento baseado em requerimentos apresentados anteriormente pelos membros da Comissão. "Entramos na fase de estudos técnicos da CPI para confirmar de vez se há irregularidades na medição de consumo executada pela Energisa. Assim que a Mesa Diretora aprovar os orçamentos, os estudos começam imediatamente", explicou Felipe Orro.





Na sessão desta quarta-feira, além da elaboração dos orçamentos, foram apresentados cinco requerimentos, entre eles o do membro-titular Renato Câmara (MDB), que solicita à concessionária Energisa que disponibilize os manuais de instruções dos relógios utilizados pela empresa para medir consumo. Também foi empossado como membro-titular da CPI o deputado estadual Lucas de Lima (Solidariedade), que substitui o deputado João Henrique Catan (PL).





Por conta do Carnaval, a próxima sessão da ordinária da CPI da Energisa acontecerá no dia três de março, a partir das 14h, no Plenarinho Dep. Nelito Câmara, na Assembleia Legislativa. Consumidores que quiserem apresentar denúncias aos membros da Comissão podem entrar em contato através do telefone (67) 3389-6509, ou através do email cpidaenergisa@al.ms.gov.br.