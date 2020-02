Contra merenda superfaturada na fronteira, PF cumpre 28 mandados

Os policiais estão em busca de documentos que provem as “trapaças” em processos licitatórios de 2016 e 2017

Sede da PF em Campo Grande; superintendência divulgará mais tarde o resultado da operação ©DIVULGAÇÃO A PF (Polícia Federal), com apoio da CGU (Controladoria Geral da União), deflagrou na manhã desta quinta-feira (6) a Operação Tembi’u. São 28 mandados de busca e apreensão para serem cumpridos em endereços de Ponta Porã e Amambai.





A ação é resultado de investigação sobre fraudes em licitações com recursos do Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Os policiais estão em busca de documentos que provem as “trapaças” em processos licitatórios de 2016 e 2017, que beneficiaram determinado grupo empresarial contratado pelas prefeituras de Ponta Porã e Amambai.





As investigações começaram a partir de denúncia de que as empresas que estaria participando de concorrência para fornecimento de papel a órgãos públicos e realizando a entrega de produtos irregularmente importados do Paraguai.





O grupo também foi identificado como suspeito de vencer licitações para o fornecimento de merenda superfaturada. Segundo a PF, “não é descartada a participação de agentes públicos”.





A operação foi batizada “Tembi'u”, que significa “comida” no idioma guarani.