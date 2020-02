CONCURSO DO EXÉRCITO| Saiu o edital com 1.100 vagas para nível médio

O soldo inicial da carreira é de R$3.825 mais adicional militar e adicional de especialização. Sendo assim, o salário poderá chegar a R$ 5.049,19

Saiu o edital. O Exército Brasileiro publicou, nesta quarta-feira (19/2), o edital do concurso ESA 2020 para ingresso na Escola de Sargento das Armas, com 1.100 vagas para ambos os sexos. O documento oficial foi publicado no Diário Oficial da União e no site . O soldo inicial da carreira é de R$3.825 mais adicional militar e adicional de especialização. Sendo assim, o salário poderá chegar a R$5.049. O concurso da ESA tem reserva de vagas para negros.





As inscrições serão realizadas entre 19 de fevereiro e 18 de março de 2020 no site oficial . A taxa de inscrição custa R$ 95. Confira aqui o edital completo





Requisitos





Para se candidatar é necessário ter ensino médio completo. Além disso, é preciso possuir, no mínimo, 17 e, no máximo, 24 anos de idade, com exceção das áreas de Saúde e Música, cuja idade máxima será de 26 anos até o término da matrícula; ter no mínimo 1,60m de altura se do sexo masculino ou 1,55m se do sexo feminino e não ser oficial ou aspirante-a-oficial na ativa das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares.





Há chances para diversas áreas. Veja:



Área geral: 900 para os candidatos do sexo masculino, sendo 180 vagas destinadas à cota de negros; Área geral: 100 para as candidatas do sexo feminino, sendo 20 vagas destinadas à cota de negros Músicos: 45 vagas Área de Saúde: 55 vagas, sendo 11 destinadas à cota de negros, de ambos os sexos.

A área geral oferece chances para infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicação, Material Bélico - Manutenção de Viatura Auto, Material Bélico - Manutenção de Armamento, Material Bélico - Mecânico Operador, Material Bélico - Manutenção de Viatura Blindada, Manutenção de Comunicações, Topografia, Intendência, Aviação-Manutenção.

As chances para músicos são destinadas a Clarineta em MIB/Clarineta em SIB, Flauta em Dó/Flautim em Dó, Saxhorne Barítono em SIB/Saxhorne Baixo em SIB, Saxofone em MIB/Saxofone em SIB, Tímpanos, Bombo, Pratos, Tarol e Caixa Surda, Trombone Tenor em SIB (de vara), Trombone Baixo em SIB (de vara), Trompa em Fá, Trompete em MIB/SIB - Cornetim em SIB / Flueglhorne em SIB, Tuba em MIB/Tuba em SIB.





Etapas





O Curso de admissão para matrícula terá as seguintes fases:





1ª fase: composto pelas seguintes etapas: Exame intelectual, valoração de títulos, Exame de Habilitação Musical, para os candidatos, da área Músico, aprovados no Exame intelectual e classificados dentro das vagas destinadas aos naipes, bem como aos incluídos na majoração que forem convocados pela ESA para continuarem no Curso de admissão; inspeção de sáude, Exame de Aptidão Física Preliminar.





2ª fase: revisão médica, Exame de Aptidão Física Definitivo (EAFD), comprovação dos requisitos biográficos dos candidatos e comprovação através da heteroidentificação, para os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição e optaram concorrer pelo sistema de reservas de vagas, de caráter eliminatório.





As provas objetivas acontecerão no dia 12 de julho de 2020.





Principais horários:





- fechamento dos portões de acesso (ou similares) aos locais de exame: 11h30m;

- início do exame: 13h00m; e

- término do exame: 17h00m.





Qualificação Militar de Subtenente/Sargento





A Qualificação Militar de Sargentos Músicos (QMS Mus) é a qualificação militar que enquadra os subtenentes e sargentos possuidores de conhecimentos técnicos na área Músico, a qual compreende cargos inerentes a vários naipes de instrumentos para militares de ambos os sexos. O candidato deverá executar pelo menos um dos instrumentos musicais correspondentes aos naipes para os quais solicitou em inscrição.





Os alunos que concluírem, com aproveitamento, o CFGS Sau receberão a Qualificação Militar de Sargentos de Saúde (QMS Sau), possuidores do curso profissionalizante de Técnico em Enfermagem, realizado em instituição civil de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e pelos COREN. A QMS destina-se ao preenchimento de cargos específicos em Organizações Militares de Saúde (OMS), em estabelecimentos de ensino e/ou em grandes comandos, unidades e subunidades operacionais do Exército e para militares de ambos os sexos.





A condução do CA será encargo da ESA. Os CFGS serão realizados em três períodos, distintos e sucessivos. O Primeiro Ano será realizado nas Unidades Escolares Tecnológicas do Exército (UETE). Os alunos aprovados no Primeiro Ano realizarão o Segundo Ano na Escola de Sargentos de Logística (EsSLog), na Escola de Sargento das Armas (ESA) ou, ainda, no Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx). Os alunos aprovados no Segundo Ano realizarão o Estágio Profissional Supervisionado, nas OM onde forem classificados. Os períodos de formação e graduação e suas durações são os seguintes:





I - Primeiro Ano, com duração máxima de 2.000 (duas mil) horas;





II - Segundo Ano, com duração máxima de 2.000 (duas mil) horas; e





III - Estágio Profissional Supervisionado, com duração de 400 (quatrocentas) horas.





A formação do sargento de carreira será conduzida em regime de internato.





Os militares que concluírem com aproveitamento o CFGS receberão diploma de graduação nível Superior Tecnólogo.





Durante o curso de formação, o aluno fará jus a ajuda de custo para moradia, alimentação e assistência médica, odontológica e psicológica.





Locais





Os selecionados irão atuar no primeiro e segundo ano do curso de formação nas seguintes Unidades Tecnológicas do Exército: Alegrete-RS; Blumenau- SC; Campo Grande - MS; Fortaleza-CE; Itajubá-MG; Jataí-GO; Juiz de Fora-MG; Jundiaí-SP; Natal-RN; Pirassununga-SP; Pouso Alegre-MG; Rio de Janeiro-RJ; Taubaté-SP; Três Corações-MG.





Já para a realização dos exames, as organizações sedes são nas seguintes cidades: Rio de Janeiro-RJ; Resende-RJ; Vila Velha-ES; Niterói-Rj; Juiz de Fora-MG; Belo Horizonte-MG; Três Corações-MG; São João Del Rei-MG; Uberlândia-MG; Montes Claros-MG; São Paulo-SP; Campinas-SP; Lins-SP; Guarujá-SP; Taubaté-SP; Pirassununga-SP; Porto Alegre-RS; Santa Maria-RS; Cruz Alta-RS; Santiago-RS; Pelotas-RS; Uruguaiana-RS; Bagé-RS; Florianópolis-SC; Cascavel-PR; Curitiba-PR; Ponta Grossa-PR; Salvador-BA; Aracaju-SE; Maceió-AL; Recife-PE; João Pessoa-PB; Natal-RN; Fortaleza-CE: Tersina-PI; Petrolina-PE: Manaus-AM; Tabatinga-AM: Rio Branco-AC: Boa Vista-RR; Porto Velho-RO; Tefé-AM; São Gabriel da Cachoeira-AM; Brasília-DF; Palmas-TO; Goiânia-GO; Campo Grande-MS; Cuiabá-MT; Corumbá-MS; Rondonópolis-MT; Dourados-MS; São Luís-MA: Altamira-PA: Belém-PA: Macapá-AP; Imperatriz-MA; Santarém-PA; Iatituba-PA e Marabá-PA.