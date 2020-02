Companhia aérea anuncia voos diretos de Três Lagoas a Campo Grande e SP

Voos serão operados por aeronaves ATR72, limitadas a 70 passageiros. Novas rotas terão início no dia 29 de março

Entrada do Aeroporto Municipal de Três Lagoas ©DIVULGAÇÃO

A Voepass Linhas Aéreas anunciou a expansão das operações em Mato Grosso do Sul ligando Três Lagoas a Campo Grande e também ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. As novas rotas terão início no dia 29 de março.





Segundo a empresa, as operações serão diárias, de segunda a sábado. De Campo Grande para Três Lagoas e, posteriormente Congonhas, as saídas serão às 7h30, com chegada às 8h30 em Três Lagoas e 10h55 na capital paulista. O retorno de São Paulo inicia às 18h, chegando em Três Lagoas às 19h50 e chegada em Campo Grande às 21h15. Os voos serão operados por aeronaves ATR72, limitadas a 70 passageiros.





A companhia ficou dois anos sem operações da Voepass no município localizado a 338 km da Capital. “Estamos retornando a Três Lagoas com um serviço diferente e mais eficiente, com horários nobres e destinos diretos”, afirma Eduardo Busch, diretor-executivo da companhia.





Ao atender Três Lagoas, a companhia aposta em se tornar alternativa ligando Campo Grande a São Paulo.





“Continuaremos expandindo nossas operações com foco no mercado regional e em parceria com os Estados. Três Lagoas é um destino estratégico para Mato Grosso do Sul. seremos a primeira empresa aérea a operar ligando Três Lagoas a Campo Grande e também ligando a Congonhas, diretamente no coração econômico do Brasil”, completa.