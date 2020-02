COLUNA POLITICANDO| Por Jota Menor

MATARAM LÉO VERAS!





Um dos mais admirados profissionais de comunicação da fronteira entre o Brasil e o Paraguai, o jornalista Léo Veras foi brutalmente assassinado no começo da noite da última quarta-feira, 12. Proprietário do site Porã News, ele estava em sua casa jantando quando pistoleiros chegaram num veículo disparando. Léo ainda tentou fugir para os fundos da casa, mas foi alvejado 12 vezes. Socorrido, morreu no hospital!





NOTA DE PESAR!





O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul (Sindjor/MS), emitiu uma Nota de Pesar pela violência praticada contra a vida e contra a liberdade de expressão. Na Nota, além de lamentar a morte de Veras e externar sentimentos aos seus familiares e amigos, o Sindjor/MS pede rigorosa investigação por parte das autoridades para que o caso não se torne apenas mais um frio número nas estatísticas da violência contra a imprensa que se espalha pelo planeta.





POLÊMICO!





Léo Veras era um jornalista polêmico, mas não extremado. Produzia matérias em Português e Espanhol para seu jornal online e sempre deu destaque para noticiários sobre o tráfico internacional na fronteira sem, contudo, entrar muito no mérito da questão. Apesar desse seu estilo, já havia denunciado às autoridades que vinha sofrendo ameaças de morte. Muito triste para todos nós da imprensa brasileira!





O AÉCIO DE NOVO!





Um dos anexos que integram o acordo de delação de Eike Batista com a Procuradoria-Geral da República (PGR) detalha o pagamento de R$ 20 milhões de propina a Aécio Neves. O montante seria, segundo o relato, uma contrapartida pela ajuda de Aécio às empresas do grupo de Eike junto ao poder público, em especial no Estado de Minas. Entre os benefícios apontados por Eike está a concessão de licenças ambientais.





O AÉCIO DE NOVO! (1)





O dinheiro, segundo o empresário, foi repassado, na ocasião, a um amigo de Aécio, conforme pedido do próprio tucano. O acordo de Eike com a PGR ainda não está fechado. O executivo chegou a ir a Brasília para mostrar sua “boa vontade” em colaborar.





NOVIDADES





Aliás, dizem as más línguas que muitas novidades nada agradáveis para políticos brasileiros com mandato eletivo ainda surgirão das declarações do multimilionário Eike.





INSÔNIA





Tais informações que se espalham pelos corredores do poder estariam deixando muitos líderes políticos insones! Aguardemos o desfecho!





CANDIDATO DO DR. MAURÍLIO





O atual secretário municipal de Finanças, Administração e Planejamento da Prefeitura de Maracaju, Lenilso Carvalho, teve seu nome lançado como candidato a prefeito pelo MDB. O lançamento foi efetuado pelo prefeito maracajuense Maurílio Azambuja (MDB) durante sessão na Câmara Municipal.





SÓ EM AGOSTO





Apesar do lançamento, Lenilso é ainda pré-candidato, pois, oficialmente, as candidaturas só serão lançadas em convenções partidárias que ocorrem no mês de julho. Aguardemos!





ADEUS A DORY LEAL!





Uma pessoa muito querida, que durante anos a fio alegrou nossos dias na Rádio Cidade Maracaju, Dory Aires Leal nos deixou na tarde da última quarta-feira, 12, vencida por um câncer no intestino. Nos seus últimos dias estive por duas vezes ao seu lado no Hospital Alfredo Abrão, em Campo Grande, onde contemplei seu sorriso e a esperança de que era possível “um milagre de Deus”. Não deu! Sua missão terrena se encerrou na quarta-feira e só nos resta transmitir nossos sinceros sentimentos às suas filhas e demais familiares, assim como a todos os que com ela conviveram na Rádio Cidade de Maracaju e no jornal Maracaju Hoje. Descansa em paz Dory!