COLUNA POLITICANDO| Por Jota Menon

PARLAMAZ





Diante das polêmicas em torno do Conselho da Amazônia, formado pelo vice-presidente Hamilton Mourão e ministros, que desagradou governadores da região excluídos do colegiado, o presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), está convidando representantes dos países abrangidos pela região para uma reunião no dia 21 de maio em Brasília visando recriar o Parlamento Amazônico (Parlamaz).





PARLAMAZ (1)





Em Brasília, o senador disse ao jornalista Marco Eusébio no sábado passado que o Parlamaz incluirá governadores da região. Ele ainda disse que pretende defender junto ao Planalto a criação de um Ministério da Amazônia. Por esses motivos, Nelsinho deve se reunir nos próximos dias com o general Mourão. Criado em 1989 por integrantes do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela para promover o desenvolvimento sustentável na região, o colegiado acabou esquecido.





PARLAMAZ (2)





Em dezembro, antes da criação do Conselho da Amazônia, Nelsinho foi convidado pelo embaixador do Equador para uma reunião com representantes dos outros países, que defenderam a recriação do parlamento para melhorar a imagem da região no cenário mundial.





CONTRAPARTIDA





Depois de apoiar chapas petistas para a Prefeitura de Campo Grande, o camarada Mário Fonseca, presidente estadual do PCdoB – Partido Comunista do Brasil – acha que estaria na hora dos petistas serem recíprocos com o pessoal do “partidão”. "Respeitamos que os amigos do PT tenham seu candidato. Mas, como já os apoiamos muitas vezes, talvez fosse a hora de uma contrapartida” disse Fonsca a responder questionamento sobre o PCdoB apoiar o deputado estadual Pedro Kemp (PT) na disputa pela sucessão do prefeito da Capital, Marquinhos Trad (PSD).





NA DISPUTA





Como Mário Fonseca sabe que o PT é orgulhoso demais para abrir mão de candidatura própria e apoiar um companheiro de antigas jornadas, ele disse que vai à luta. “Como não esperamos isso {apoio do PT}, vamos para a disputa. Não só para ajudar a renovar a esquerda campo-grandense, pois não pretendo representar apenas a esquerda. As pessoas já se cansaram de divisões dicotômicas. Quero representar o melhor projeto para todos os campo-grandenses, independentemente da ideologia de cada um, afinal, quero ser o prefeito de toda a Cidade Morena, de todos os que aqui vivem" afirmou em tom de discurso de campanha eleitoral.





SURPRESAS A CAMINHO!





Pelo interior do Estado ainda devem ocorrer muitas surpresas no plano da eleição que ocorrerá no primeiro domingo de outubro. Como o prazo mínimo de filiação partidária agora é de apenas seis meses, pré-candidatos preteridos por seus atuais partidos terão até o dia 4 de abril para escolherem um novo partido e viabilizar candidatura a prefeito, vice-prefeito ou vereador.





SURPRESAS A CAMINHO! (1)





Dizem que, em Maracaju, onde até o momento existem duas pré-candidaturas postas – a do secretário municipal de Fazenda, Lenilso Carvalho, do MDB, e da ex-primeira-dama, Giovana Vargas(DEM) – podem surgir algumas surpresas com o troca-troca partidário e até nomes literalmente neófitos no mundo político poderão aparecer na berlinda. A conferir!





FALOU O QUE QUIS...





Conhecido como “Capitão Megafone” por ficar com um megafone na Avenida Afonso Pensa, em Campo Grande, nas manhãs de domingo, gritando “não reeleja!”, o capitão reformado do Exército, José Magalhães Filho, nomeado novo coordenador da Funai, por indicação da senadora Soraya Thronicke (PSL), reuniu-se com lideranças indígenas em Miranda e afirmou que "coordenador da Funai não é representante dos índios", mas "para fazer acontecer o que o governo pensa em relação a política para o índio".





... OUVIU O QUE NÃO QUERIA!





No encontro, o líder indígena Lindomar Ferreira cobrou "respeito" do novo coordenador da Funai, afirmou que ele "está dando um tapa na nossa cara" e pediu para que evite falar na imprensa: "Porque o que o senhor tá falando na imprensa é só merda". Pano rápido!





E VIVA O PORCO!