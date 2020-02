CCR MSVia reforça ações de segurança viária durante o Carnaval

Na próxima sexta (21), a CCR MSVia inicia suas ações alusivas à Operação Carnaval, que segue até a próxima quarta (26). Ao longo dos seis dias, as equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF/MS), irão promover ações educativas de conscientização por meio da distribuição de mais de 20 mil folhetos com práticas seguras de trânsito abordando temas como ‘Ultrapassagem’, ‘Se beber, não dirija’, ‘Excesso de velocidade’ e ‘Motociclistas’.





Ainda, as equipes da Concessionária darão apoio às blitze realizadas pelos agentes da PRF/MS em pontos estratégicos da BR-163/MS, de forma a garantir ainda mais segurança aos usuários da rodovia.





Previsão de tráfego – Conforme previsão da CCR MSVia, durante a Operação Carnaval 292.350 mil veículos devem circular pela BR-163/MS entre sexta (21) e quarta (26). Na sexta, o tráfego mais intenso se concentrará entre as 14h e 15h, com quase 4 mil veículos/hora. Já no sábado, o horário de pico deve ser das 9h às 10h, onde 3,9 mil veículos devem passar pela rodovia.





Na volta, o maior movimento deverá acontecer na terça (25), com quase 50 mil veículos trafegando pela BR-163/MS, sendo o horário mais intenso entre 15h e 16h, com média de 3,6 veículos por hora.





Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) – Durante o período, a frota do SAU contará com 18 ambulâncias-resgate (05 unidades móveis de terapia intensiva), 03 viaturas de intervenção rápida, 08 guinchos pesados, 21 guinchos leves, 24 inspeções de tráfego e 10 caminhões de serviço. Além disso, os mais de 450 colaboradores que integram o serviço oferecido gratuitamente pela Concessionária continuarão atuando 24 horas por dia, em regime de revezamento.





As equipes estarão operando a partir de 17 Bases Operacionais do SAU instaladas, em média, a cada 50 quilômetros de distância umas das outras ao longo de toda extensão da rodovia. O Centro de Controle Operacional (CCO) comanda a logística de atendimento 24 horas por dia, apoiado pelas 477 câmeras de monitoramento integral da BR-163/MS.





Radares – A Concessionária alerta aos usuários sobre os 51 pontos de radar ao longo da rodovia, cujas avaliações das imagens e as autuações são realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A localização dos pontos com radares pode ser conhecida por meio do site da Concessionária e por meio do Disque CCR MSVia, que atende pelo telefone 0800 6480163.





Pedágio - As praças de pedágio estarão operando normalmente, distribuindo inclusive folhetos educativos sobre práticas seguras ao trafegar pela rodovia. As tarifas básicas variam de R$ 5,00 a R$ 7,80. Veículos comerciais pagam por eixo. O pagamento nas praças de pedágio deve ser feito por meio de dinheiro ou cheque. Nos postos de cobrança não serão aceitos cartões de débito ou cartões de crédito. Haverá, ainda, a possibilidade do pagamento eletrônico, por meio de dispositivos instalados nos para-brisas dos veículos, os chamados TAGS.





As praças estão instaladas nos seguintes locais: P1 – Mundo Novo (km 28,2); P2 – Itaquiraí (km 113,2); P3 – Caarapó (km 227,9); P4 – Rio Brilhante (km 313,7); P5 – Campo Grande (km 432,1); P6 – Jaraguari (km 533,8); P7 – São Gabriel do Oeste (km 603,4); P8 – Rio Verde de Mato Grosso (km 703,5) e P9 – Pedro Gomes (km 817,8).





Obras - As obras de pare-e-siga, que envolvem interdição parcial ou total das pistas, serão suspensas na sexta e sábado (21 e 22) e na terça (25), retornando normalmente na quarta (26), partir do meio-dia.





Cargas especiais – Veículos que transportam cargas especiais terão restrição do tráfego nos dias 21, sexta (das 16h às 22h), 22, sábado (das 06h às 12h), dia 25, terça (das 16h às 22h) e 26, quarta (das 06h às 12h).





Fale com a CCR MSVia - Para informações das condições de tráfego, sugestões, críticas e elogios, os motoristas e passageiros podem fazer contato com a Concessionária por meio do Disque CCR MSVia, serviço telefônico gratuito (inclusive para celulares) que atende pelo telefone 0800 6480163, 24 horas por dia. O site da empresa - Para informações das condições de tráfego, sugestões, críticas e elogios, os motoristas e passageiros podem fazer contato com a Concessionária por meio do Disque CCR MSVia, serviço telefônico gratuito (inclusive para celulares) que atende pelo telefone 0800 6480163, 24 horas por dia. O site da empresa www.msvia.com.br também oferece informações das condições de tráfego.