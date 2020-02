Cassems 21K: em evento comemorativo com autoridades e atletas locais, Caixa dos Servidores lança meia maratona

Na décima edição do evento esportivo da Cassems, Campo Grande entra para o calendário nacional de maratonas

Em uma manhã comemorativa com autoridades locais, assessorias esportivas e atletas da região, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) lançou a “Cassems 21K – Meia Maratona de Campo Grande”. A corrida, que tem data marcada para o dia 17 de outubro, contará com a prova de 21 quilômetros, distância oficial da meia maratona.





Segundo Ricardo Ayache, presidente da Cassems, além de mais um benefício para os praticantes de corrida do estado, o lançamento da maratona é um desafio em prol da saúde, em uma cidade com quadro crítico de pessoas com sobrepeso. “A corrida contribui para o combate da obesidade e doenças cardiovasculares da população local, em que mais de 50% das pessoas está com excesso de peso”.





Rodrigo Terra, presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), salienta que Campo Grande é a única capital do país que não possuía uma meia-maratona. “Antes, os atletas locais que competiam nessa categoria precisavam sair do estado para participar e, agora, podem ter acesso à uma meia maratona aqui mesmo. Parabenizo à Cassems!”.





De acordo com o presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Miranda, a iniciativa da “Cassems 21K” faz com que os atletas locais sejam valorizados e motivados. “Agora, os atletas de Mato Grosso do Sul e demais simpatizantes da corrida têm mais um desafio para superar. Além disso, a corrida permite o acesso à prática de atividades físicas, esse trabalho é maravilhoso e incentiva a qualidade de vida das pessoas”.





O integrante do Conselho de Administração da Cassems, Mário Sérgio Couto, explica que a “Cassems 21K - Meia Maratona”, contribui para a qualidade de vida dos beneficiários da Cassems e comunidade local. “Além das modalidades já existentes, os participantes poderão se desafiar nos 21 quilômetros. Esse é o reflexo de uma gestão criativa e proativa, com responsabilidade social”.





Para o presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), Marcelo Moriyama, mais uma vez, a Cassems se mostra preocupada com a saúde da população. “Com iniciativas como a Corrida, a Caixa dos Servidores mantém o compromisso em, não só levar às pessoas para o tratamento de doenças ou diagnóstico precoce, mas rumo à hábitos de vida mais saudáveis. Estarei presente na corrida, participando e apoiando o plano de saúde”.





O vice-presidente da Cassems, Ademir Cerri, reitera o orgulho em fazer parte da gestão de um plano de saúde pioneiro em diversas iniciativas. “Me sinto orgulhoso em trazer a meia maratona para Campo Grande, o nosso estado não possuía essa modalidade e a Cassems, cada vez mais, cria projetos para fazer parte da vida social do povo sul-mato-grossense. Além de um plano de saúde de excelência para os servidores, faz parte do patrimônio de Mato Grosso do Sul”.





Para Rosinha Conceição, atleta maratonista que corre há 20 anos, a “Cassems 21K” traz um chamado para pessoas que já praticam a modalidade e que pretendem praticar. “Já tenho um caminho feito nesse esporte, então, fazer parte disto é muito importante. Campo Grande estava precisando de um desafio como esse, então, junto da Cassems, vamos inspirar as pessoas a desafiarem os seus limites”.





