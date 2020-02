Carros com som alto são apreendidos em operação na Avenida Ceará durante a madrugada

Ação foi feita na frente de conveniência ©DIVULGAÇÃO

Na madrugada deste sábado (15), equipes da Polícia Militar e Polícia Civil, além de Corpo de Bombeiros e Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), realizaram operação na Avenida Ceará. A ação foi feita na região em que acontece aglomeração de pessoas durante as madrugadas, principalmente aos finais de semana.





Conforme as primeiras informações da Polícia Civil, a ação foi feita para coibir consumo e venda de bebidas alcoólicas para adolescentes, além de tráfico de drogas e também som automotivo na frente de uma conveniência, no cruzamento com a Rua Euclides da Cunha. Moradores da região têm reclamado com frequência da aglomeração de pessoas no local.

O bloqueio, que contou com aproximadamente 40 profissionais da Segurança Pública, foi feito nos dois sentidos da Avenida Ceará e também nos dois sentidos da Euclides da Cunha, além da Rua Sergipe. Conforme o delegado Paulo Henrique Sá, da Deops (Delegacia Especializada de Ordem Política e Social), operações como esta serão frequentes.





“Essas operações serão repetidas pontualmente, em diversos pontos da cidade, porque não podemos permitir que transforme as ruas em uma balada expondo a vida do campo-grandense a risco permanente durante a madrugada”, afirmou o delegado.





Veículos com som automotivo alto, aparelhagem que não condiz com as normas, foram apreendidos. Pelo menos 3 Gols e 2 Saveiros foram retiradas de circulação e encaminhadas para as delegacias, por estarem com o som em alto volume, além do permitido. Os proprietários responderão por perturbação do trabalho ou sossego alheios.





Equipes