CAPITAL| Veja o que funciona em Campo Grande nesta terça-feira de Carnaval

No Poder Público, só os serviços essenciais estão abertos. No comércio, abertura é facultativa

Mesmo não sendo feriado por lei, a terça-feira de Carnaval é de cidade parada, no último da folia. Bancos estão fechados e no Poder Público só os serviços essenciais não fecham. Entre eles estão as unidades de saúde que funcionam 24 horas e as Depacs (Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário). Shoppings terão horário diferenciado e lojas abrem a critério dos proprietários.





Confira abaixo o funcionamento dos principais serviços de Campo Grande nos dias de festa:





Prefeitura





As UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) funcionam 24h durante o Carnaval. Repartições públicas, como a Central do IPTU, fecham hoje (25)). O expediente retorna na quarta-feira (26), a partir das 12h.

Justiça





Segundo o Diário da Justiça de 8 de janeiro, “em razão dos feriados de Carnaval, não haverá expediente no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro”. Apenas o plantão judiciário funciona normalmente em casos considerados urgentes.





Governo do Estado





As repartições públicas estaduais da administração direta e indireta fecham só reabrem na quarta-feira (26) às 13h.

Detran - Não haverá expediente até a Quarta-Feira de Cinzas, com o atendimento iniciando a partir das 13h.





Funtrab





O órgão que encaminha para vagas de emprego não funciona nos dias de Carnaval, e também só retorna na quarta-feira de cinzas.





Delegacias





Somente as Depacs do Centro e do Cepol, além da Casa da Mulher Brasileira terão expediente de 24h durante as festas.





Centro





Fechar no Carnaval é facultativo para o comércio do centro. Alguns comerciantes costumam paralisar as atividades somente hoje e reabrem na quarta-feira a partir do meio dia.





Shoppings





Shopping Campo Grande - Nesta terça e na quarta o local abre ao meio dia, e fecha às 20h. Praça de alimentação e lojas fecham uma hora depois, às 21h.





Bosque dos Ipês - Lojas e praça de alimentação funcionam normalmente, das 10h às 22h, durante Carnaval.





Norte Sul Plaza – Tanto na terça-feira de carnaval, quanto na quarta-feira de cinzas, as lojas abrem ao meio dia e fecham às 20h. Já a praça de alimentação abre às 11h e fecha às 21h.