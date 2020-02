CAPITAL| A partir de amanhã, linha de ônibus ligará Anhanduí ao Terminal Morenão

Os veículos que até hoje chegavam ao Terminal Guaicurus às 6h05 e 6h54 são os que vão seguir em frente

Movimentação no Terminal Guaicurus no dia 6, quando foram feitas as primeiras mudanças ©Henrique Kawaminami

A partir dessa quarta-feira (11), os ônibus da linha 602, que sai do distrito de Anhanduí, estenderá o trajeto até o Terminal Morenão, na Avenida Costa e Silva, entre 6h e 7h. A rota terminava no Terminal Guaicurus, na Avenida Gury Marques. Os veículos que até hoje chegavam ao Guaicurus às 6h05 e 6h54 são os que vão seguir em frente.





A ideia, segundo João Rezende, diretor-presidente do consórcio, é desafogar a plataforma de transbordo da Gury Marques. Na semana passada e ontem (10), outras pelo menos 17 linhas sofreram alterações.





Mais mudanças - Na linha 105 haverá alteração no itinerário, também a partir de amanhã (12), por solicitação dos usuários para atender às famílias das crianças recebidas na Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Varandas do Parque. Anteriormente, a linha passava somente no sentido terminal-bairro, e agora, também passará no sentido bairro-terminal, atendendo tanto quem está indo para a creche municipal, quanto quem está voltando. O mesmo ocorre com a linha 114, segundo a prefeitura.





Nesta terça-feira (11), a linha 515 (Dahma) iniciou uma viagem partindo do Terminal Guaicurus, às 5h28. Importante frisar que apenas neste horário, os veículos vão sair da plataforma na Gury Marques, passando pelo Ponto de Integração Hércules Maymone.





A linha 072, que antes não parava ponto de integração, a partir de agora para em frente à Escola Estadual Hércules Maymone. Já as linhas 107 e 113 retornaram a operação anterior, porque as mudanças feitas na semana passada não agradaram. A linha 109 também voltou a fazer o itinerário anterior, para não sobrecarregar as duas anteriores.





No terminais, equipes de coletas laranja e azuis dão orientações aos usuários.