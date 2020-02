CAPITAL| Parquímetro está mais caro a partir desta sexta-feira, com hora a R$ 2,75

Valor ficou R$ 0,3 mais barato que o definido na semana passada pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos

A prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial desta sexta-feira o novo valor do parquímetro em Campo Grande. A hora do estacionamento na região central passa de R$ 2,40 para R$ 2,75.





A princípio, a tarifa seria de R$ 2,78, valor apresentado pelo conselho de regulação da Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos). Mas na publicação ficou 3 centavos mais barato.





O aumento é de mais de 15%, porém ficou bem abaixo do solicitado pela Flexpark, que queria R$ 3,50. Hoje são 2.100 vagas na cidade.





Segundo a prefeitura, o reajuste obedece decisão judicial. A Flexpark acionou a Justiça em 2018, e conseguiu a última alteração no valor da tarifa, de R$ 2,00 para R$ 2,40. A briga teve mais uma edição em 2019. Juiz acatou pedido da empresa e determinou reajuste de 37,5% nos serviços, índice que elevaria a tarifa para R$ 3,30. Mas a prefeitura recorreu da decisão e o caso ainda tramita.





A empresa entrou com novo pedido de reajuste anual, em janeiro deste ano e alegou que, para o cálculo, foram considerados os critérios estabelecidos em contrato, assinado em 2002. Foi considerada a inflação do período entre abril de 2017 até janeiro de 2020, período da quebra-de-braço judicial com a prefeitura.