CAPITAL| Parlamento Jovem: confira lista dos 29 jovens vereadores que tomam posse em março

Os 29 estudantes selecionados no Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Campo Grande iniciam as atividades na Casa de Leis em março deste ano. Foi divulgada a lista dos estudantes selecionados, por meio de um concurso de redação promovido no ano passado, com a participação de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. A redação teve como tema “Campo Grande e os desafios no Parlamento Municipal”.





Na manhã desta quarta-feira, ocorreu sorteio para definir os vereadores e vereadoras padrinhos ou madrinhas dos jovens vereadores, que irão acompanhá-los nas atividades durante o mandato, que terá duração até junho deste ano. Os vereadores padrinhos ou madrinhas vão acompanhar os jovens em atividades da Casa de Leis, nos debates e votações de projetos apresentados, além da fiscalização do Executivo, simulando as ações do mandato.





Inicialmente, os colégios fizeram uma seleção interna e as duas melhores redações foram encaminhadas pela direção da escola para participação no concurso do Parlamento Jovem. A Comissão Julgadora do Parlamento Jovem, composta pelos professores: Cleodomiro Dias Gonçalves, Mônica Alvarez Gomes, Cléovia Almeida de Andrade e Gustavo Silvia Moraes, selecionou as 29 melhores redações.





Programação





Conforme cronograma apresentado pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal, no dia 9 de março, pela manhã, os jovens vereadores participam de visita monitorada ao Legislativo Municipal, conhecendo gabinetes e setores administrativos. No período da tarde, os estudantes terão um curso de Técnica Legislativa, compreendendo Introdução ao Processo Legislativo; Introdução ao Regimento da Câmara; Capacitação em Técnica Legislativa e credenciamento das atribuições do vereador.





Na terça-feira, dia 10 de março, eles acompanham uma sessão ordinária da Casa de Leis para, na prática, conhecerem o Rito, aplicação das normas regimentais, debates, votação de requerimentos e Projetos.





Já na quarta-feira, acontece a posse e primeira sessão dos jovens vereadores, com eleição da Mesa Diretora e dos componentes de comissões. Posteriormente, serão agendadas as demais sessões específicas do Parlamento Jovem.





O Parlamento Jovem foi criado pela Resolução n. 1.303/19, de autoria da Casa de Leis, com objetivo de possibilitar aos alunos de escolas públicas municipais a vivência do processo democrático, mediante participação em uma jornada parlamentar na Câmara Municipal.





Confira abaixo a lista de estudantes selecionados e as escolas:





1º Kauany Vasconcelos da Silva - Escola Municipal Leovegildo de Melo





2º Emmilly Vitória Zamperlini Rubio - Escola Municipal Professora Brígida Ferraz Fóss





3º Keury Oliveira Tomaz - Escola Municipal Irmã Edith Coelho Netto





4º Luísa Carvalho Ferreira - Escola Municipal Professor Múcio Teixeira Jr





5º Vitória Antônia Ramires - Escola Municipal Doutor Plínio Barbosa Martins





6º Larissa Lescano da Silva - Escola Municipal Elizio Ramirez Vieira





7º Gabriel da Silva Souza - Escola Municipal Leovegildo de Melo





8º Maria Eduarda Jucá Ojeda - Escola Municipal Professor Vanderlei Rosa de Oliveira





9º Gabriel R. - Escola Municipal Professor Múcio Teixeira Jr





10º Sabrina Pereira Vargas Cangussu - Escola Municipal Osvaldo Cruz





11º Juliana Leite Verardi - Escola Municipal João Evangelista Vieira de Almeida





12º Iva Maria S. R. Alves - Escola Municipal Doutor Plínio Barbosa Martins





13º Kerlly Keila Barbosa Araújo - Escola Municipal Irmã Edith Coelho Netto





14º Gabriely Elisama Novais Silva de Paula - Escola Municipal Nazira Anache





15º Gustavo de Moraes Souza - Escola Municipal Professora Brígida Ferraz Foss





16º Jamille Menartzyki Gomes - Escola Municipal João Evangelista Vieira de Almeida





17º Paloma Barros Caldas- Escola Municipal José Mauro Messias da Silva





18º Isaque Colman - Escola Municipal Bernardo Franco Baís





19º Giovanna Vilhalva - Escola Municipal Bernardo Franco Baís





20º Pamela Garcia M. Dutra - Escola Municipal Domingos Gonçalves Gomes





21º Clara Beatriz dos Santos Carvalho - Escola Municipal José do Patrocínio





22º Anna Luíza Santos - Escola Municipal Nazira Anache





23º Larissa Oliveira Amaral Lemos - Escola Municipal Etalívio Pereira Martins





24º Tomaz A. Moraes de Oliveira - Escola Municipal Darthesy Novaes Caminha





25º Rayssa Aparecida Pires - Escola Municipal Etalívio Pereira Martins





26º Mezaque Pereira Lopes - Escola Municipal Elizio Ramirez Vieira





27º Ana Clara Bitencourt Ottoni - Escola Municipal Professor Licurgo de Oliveira Bastos





28º Gabrielle R. Dantas - Escola Municipal Domingos Gonçalves Gomes





29º Kaylane Ribeiro de Souza - Escola Municipal José Mauro Messias da Silva