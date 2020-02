CAPITAL| Milhares pessoas festejam no Carnaval da Esplanada Ferroviária

Noite desta segunda atraiu milhares de foliões

©Divulgação GCM

Vinte e três mil pessoas festejam no Carnaval na região da Esplanada Ferroviária em Campo Grande na noite desta segunda-feira (24), de acordo com a Guarda Civil Metropolitana.





A Guarda está no local com viaturas e agentes para garantir a segurança. Um jovem de 29 anos foi preso com uma porção de maconha, informou a GCM.





Já neste domingo (23), a festa reuniu 25 mil pessoas. No sábado (22), o Carnaval terminou com a intervenção da Polícia Militar com o uso de spray e balas de borracha para que os foliões fossem embora. O Choque informou que as equipes foram recebidas com insultos e chegaram a ser alvo de objetos lançados por eles.





De acordo com o Choque, até uma garrafa de vidro foi lançada contra a viatura. Ainda segundo a polícia, foi dada a ordem de dispersão com sons e sinais luminosos, mas sem sucesso. A partir daí os PMs usaram spray e as munições para dispersar os foliões.