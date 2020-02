CAPITAL| Ladrões arrombam farmácia em bairro nobre e fogem levando cofre com R$ 1 mil

Ladrões quebraram porta da farmácia com chave de fenda — Foto: Osvaldo Nóbrega/TV Morena

Farmácia localizada na Rua Vitório Zeola, no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande, foi alvo de furto na madrugada desta segunda-feira (3). Do local foi levado um cofre com R$ 1 mil.





Conforme apurado, os bandidos invadiram a farmácia por volta das 3h. Eles usaram uma chave de fenda para arrombar a porta e entrar no prédio.





Do local, os bandidos levaram um cofre com R$ 1 mil, dinheiro usado para troco. Eles também chegaram a separar fraldas, perfumes e loções para barbear, mas acabaram não levando os produtos.



Farmácia foi arrombada na madrugada desta segunda-feira ©Henrique Kawaminami

Um buraco foi aberto no teto da loja e a suspeita é de que os bandidos tentaram entrar por ele, mas desistiram devido a altura. Em dezembro do ano passado, o local também foi alvo de tentativa de furto e os suspeitos também abriram buraco no teto.





O alarme da farmácia disparou, mas quando a equipe de segurança chegou ao local os bandidos já haviam fugido.

©Henrique Kawaminami