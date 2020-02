CAPITAL| Encosta do rio Anhanduí, na Ernesto Geisel, cede após temporal

Operários trabalham em trecho da calçada que também cedeu

©Leonardo de França

O temporal que atingiu várias regiões de Campo Grande no início da tarde desta quinta-feira (20) causou problemas nas obras no rio Anhanduí, na Avenida Ernesto Geisel. Parte da contenção de concreto da encosta e também da calçada cedeu após a chuva.





Além de parte da encosta de concreto ceder, levando várias placas de cimento para dentro do rio, trecho da calçada, que fica na avenida próximo da Rua Santa Adélia, no bairro Cohafama, também cedeu. A proteção metálica que estava instalada no local também caiu no rio.





Ninguém ficou ferido e o trânsito de veículos não precisou ser interrompido até o momento. Equipes de operários de empresa responsável pelas obras na avenida estão no local e trabalharam em trecho da calçada que cedeu.