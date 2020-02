CAPITAL| Confira o que abre e fecha durante o Carnaval em Campo Grande

Serviço público terá ponto facultativo, mas comércio e shoppings terão funcionamento diferenciado

Apesar de não ser feriado em Campo Grande, o Carnaval pode afetar o funcionamento de diversos setores da cidade. Para não perder viagem na hora de buscar serviços, o Jornal Midiamax apurou o que abre e fecha nos próximos dias 24, 25 e 26. Confira a seguir.





Poder Público





Apesar de não ser feriado, o Carnaval é ponto facultativo nos órgãos públicos em geral, como a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado, além do TJMS (Tribunal de Justiça de MS) e a Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). O retorno é esperado na quarta-feira (24), após às 13h.

Comércio e mercados





O comércio em Mato Grosso do Sul funcionará dentro normalidade durante o Carnaval. As lojas abrirão normalmente, sem regime especial, pelo menos nesta segunda-feira (24), segundo Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo em MS). Ficará facultado o fechamento a partir do meio dia da terça-feira (25), com reabertura dos estabelecimentos a partir das 12h do do dia seguinte (quarta-feira de cinzas).





Shoppings





O Shopping Campo Grande terá funcionamento normal nesta segunda-feira (24), das 10h Às 22h. Na terça (25) e quarta (26), lojas satélites e quiosques abrem das 12h às 20h e lojas âncora das 12h às 21h. A praça de alimentação funcionará das 10h às 21h e lazer vai das 10h às 20h. O shopping Norte Sul Plaza funcionará normalmente nesta segunda-feira (24), das 10h às 22h, mas terá regime especial na terça (25) e quarta (26), das 12h às 20h.





O Bosque do Ipês terá funcionamento normal nos dias 24, 25 e 26, das 10h às 22h

(praça de alimentação, lojas satélites e quiosques e lojas âncoras). Já no Pátio Central, as lojas funcionarão normalmente nesta segunda-feira (24), das 8h às 18h, e fecharão na terça-feira (25). Na quarta-feira (26), as lojas devem funcionar das 10h às 19h e a praça de alimentação até às 21h.





Bancos





Os bancos vão ficar fechados nesta segunda (24) e terça-feira de carnaval (25), e reabrem somente após o meio dia da quarta-feira de cinzas (26), com encerramento em horário normal de fechamento das agências, segundo a Fenabran (Federação Brasileira de Bancos). Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do atendimento ao público será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de funcionamento.

Saúde





Na área da saúde, as UBS (Unidades Básicas de Saúde) e UBSF (Unidades Básicas de Saúde da Família) fecham nesta segunda (24) e terça (25), reabrindo apenas na quarta-feira (26) à tarde. Apenas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRS (Centros Regionais de Saúde) funcionam normalmente, e ficam abertas 24 horas, em Campo Grande.