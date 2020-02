CAARAPÓ| Prefeitura entrega alimentos arrecadados no ‘Encontro dos Craques’ a entidades do município

Evento gerou a doação de mais de 3 toneladas de mantimentos, que foram entregues a entidades de assistência social do município e hospital local, de caráter beneficente

Prefeito André Nezzi, vice Gordo da Tigre e presidente da Câmara, vereadora Marinalva, com representantes das entidades beneficiadas com a doação ©DIVULGAÇÃO

O prefeito de Caarapó, André Nezzi (PSDB), acompanhado do vice-prefeito Gordo da Tigre (DEM), da presidente da Câmara de Vereadores, Marinalva de Souza Farias da Costa (DEM) e secretários municipais, em ato realizado no pátio da prefeitura, na manhã desta sexta-feira (7), fez a entrega dos mantimentos arrecadados por ocasião do ‘Encontro dos Craques’, realizado no último sábado, no Estádio Carecão. O evento rendeu o montante de mais de três toneladas de alimentos não perecíveis.





Foram beneficiados o Asilo Frei Ecucário, representado pela presidente Maria de Lourdes Portugal e Irmã Antônia; Centro Educacional Marie Ariana (CEMA), presidido por Valberto Ferreira Costa; Guarda Mirim, com direção de Venâncio Monteiro; Hospital São Mateus, representado pelo presidente Mário Duran Leitão e a diretora Conceição Piccolo; e Retirando Vidas do Vício (Revivi) - missionários Falcão e Betinha.





No mesmo ato, o dirigente caarapoense entregou um veículo, a título de cedência, ao Revivi, que será utilizado para as atividades da instituição.





Encontro dos Craques





O Encontro dos Craques caracterizou-se como uma partida amistosa de futebol realizada no sábado passado em Caarapó e que reuniu atletas de renome nacional, a exemplo de Marcelinho Carioca, Robert, Toninho Carlos, Túlio Maravilha, Tupãzinho, Macedo, Mauro Galvão e Darci, de destacada atuação em clubes brasileiros e do exterior. Junto com jogadores da prefeitura e Câmara, a chamada Seleção das Estrelas enfrentou a seleção veterana do município, vencendo por 6 x 4.





A promoção foi da prefeitura de Caarapó, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer, órgão da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.





No ato de entrega dos alimentos para as entidades, o prefeito André Nezzi destacou a grande presença do público no Estádio Carecão, que contribuiu com a doação dos mantimentos. “O esporte também proporciona tudo isso: o auxílio às entidades que tanto nos têm ajudado na área social. Outras instituições que não foram beneficiadas nesta oportunidade também receberão o devido reconhecimento em outros momentos”, garantiu o administrador.





Também acompanharam o ato de entrega dos alimentos os secretários municipais Roberto Nakayama (Planejamento, Projetos e Habitação); vereador licenciado Aparecido dos Santos (Governo e Infraestrutura); Ênio Vasconcelos (Administração e Finanças); Janaína Guedes (Assistência Social); Márcio Barbosa (Agricultura e Desenvolvimento Econômico); Douglas Batista de Sousa (Suprimento e Logística); e o chefe do Departamento de Esportes e Lazer, Paulo Roberto de Souza.