BBB20| Pyong assedia participantes e público pede expulsão

O comportamento dos homens continua dando o que falar no Big Brother Brasil (BBB20). Na noite de sábado, 8, foi a vez de Pyong (Camarote) decepcionar o público que acompanhava o programa pelo Globo Play. Durante a festa que rolava na casa, o ilusionista assediou duas participantes.





Em uma das situações, enquanto dançava com Flayslane (Pipoca), ele passa a mão no bumbum dela. Em outro momento, tenta beijar Marcela (Pipoca).





“Amanhã a gente vai conversar”, disse a ginecologista se afastando. O Youtuber, no entanto, insistiu na tentativa de beijar a médica, que disparou: ” Tá doido? O que é isso?”.





A atitude de Pyong logo virou o assunto mais comentado nas redes sociais, o que também motivou os internautas a pedirem a expulsão do mágico. As hastags #ForaPyong e #PyongExpulso estavam entre as mais usadas no Twitter na manhã deste domingo.