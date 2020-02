BATAGUASSU| Câmara Municipal terá nova eleição para presidente

Câmara Municipal de Bataguassu terá nova eleição para presidente em 10 dias

A Câmara Municipal de Bataguassu, por meio do atual presidente, vereador Ley do Gás (PR), divulgou nesta segunda-feira (03) edital de convocação para nova eleição suplementar para presidente da Casa de Leis.





Segundo a publicação, a eleição para o cargo de presidente deve acontecer no próximo dia 13 de fevereiro. A decisão foi preferida em acato a decisão judicial do Juiz Marcel Goulart Vieira, da 1ª vara de Bataguassu, que determinou que seja realizada sessão extraordinária para eleição suplementar para o cargo de presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, em no máximo 10 dias.





Ainda de acordo com a publicação da Câmara Municipal, o prazo passou a ser contado nesta segunda- feira, após a decisão judicial ter sido publicada no Diário Oficial de Justiça, no último dia 31 de janeiro.





Ley do Gás assumiu a presidência após afastamento do ex-presidente Márcio da Farmácia (PTB) em setembro do ano passado e passou a ocupar o cargo por definitivo com a renúncia do mesmo em outubro.





Sessão Solene





Os trabalhos do Legislativo Municipal se iniciam nesta segunda-feira, com Sessão Solene. O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) estará participando da Sessão.





Durante a Sessão, o gestor estará apresentando os investimentos realizados pela administração municipal no que se refere as ações executadas no ano de 2019 e expondo o planejamento para 2020.