Assembleia terá debate sobre execução do orçamento para 2020

Orçamento será o tema da primeira audiência pública do ano, marcada para próxima sexta-feira (14)

Deputados estaduais durante sessão na Assembleia ©DIVULGAÇÃO/ARQUIVO

Na sua segunda semana de atividades, a Assembleia Legislativa terá palestra sobre planejamento dos trabalhos e uma audiência pública em relação aos avanços e dificuldades do orçamento ara 2020 em Mato Grosso do Sul. Já as comissões ainda aguardam a definição dos integrantes, para iniciar as reuniões temáticas.





As atividades começam amanhã (10) com uma reunião geral com os servidores do Legislativo, que será conduzida pelo presidente da Assembleia, o deputado Paulo Corrêa (PSDB). Logo depois, ainda no período da manhã, haverá uma palestra sobre planejamento, que será ministrada pelo diretor de gestão do TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado), Douglas Avedikian.





Já na próxima sexta-feira (14), a partir das 8h, os deputados realizam a primeira audiência pública do ano, que vai tratar da programação do orçamento para 2020. Proposta por Antônio Vaz (Republicanos), o debate deve se concentrar em como estes recursos e ações serão feitos ao longo do ano. A discussão será aberta à população, no plenário da Assembleia.





Os deputados também devem definir na próxima semana os integrantes das comissões, para que sejam retomadas as reuniões, inclusive da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que precisa analisar todos os projetos apresentados na Casa de Leis. Além das novas propostas do ano, existem algumas matérias ainda no ano passado, entre elas as taxas cartorárias.





Os parlamentares já adiantaram que os dois blocos partidários (6-10 e 6-9) devem continuar, com isto cada um indica dois representantes para cada comissão, além da bancada do PSDB que tem uma vaga garantida em cada grupo de trabalho. “Precisamos definir os blocos e integrantes, para as reuniões começarem”, disse o deputado Lídio Lopes (Patri).