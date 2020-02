AQUIDAUANA| Candidatura de Viviane tira possibilidade de acordo

Com a confirmação de seu nome para disputar a Prefeitura de Aquidauana, a médica Viviane Orro está fora das cogitações do PSDB no município, aonde pretendiam construir com ela uma aliança para garantir a reeleição do prefeito tucano Odilon Ribeiro.





Viviane, esposa do deputado estadual Felipe Orro, teve sua filiação oficializada no dia 25 de janeiro passado, em um ato publico em oficializou a sua filiação ao partido, com a presença do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, e da presidente do núcleo feminino do partido, a ex-vereadora Carla Stephanini. A filiação da médica teve a participação direta do presidente estadual do PSD, o senador Nelsinho Trad, e de seu irmão, o deputado federal Fábio Trad.

Havia entre os tucanos a expectativa de atrair Felipe Orro e Viviane para um entendimento, pelo qual seria oferecida à médica a vaga de vice na chapa de Odilon Ribeiro. Essa conversa, no entanto, não aconteceu, porque Viviane já estava decidida a construir sua candidatura, com incentivo de Felipe e dos dirigentes pedessistas.





Filha de produtores rurais com larga experiência política – o pai, Odílson Nogueira, foi vice-prefeito, e a mãe, Suely Nogueira, é ex-vereadora -Viviane é médica nefrologista licenciada da Santa Casa de Campo Grande. Foi secretária municipal de Saúde no período em que Aquidauana registrou seus melhores índices de desempenho dos últimos anos.





Além de Viviane Orro, a disputa pela Prefeitura de Aquidauana – sétimo maior colégio eleitoral do Estado, com cerca de 35 mil eleitores – já tem entre os pré-inscritos o prefeito tucano Odilon Ribeiro, que é primo de Felipe – e o vereador Yussif Saliba, do PDT, o mais votado em 2016.