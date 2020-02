Aliança pelo Brasil realiza encontro em Campo Grande neste sábado (1)

O encontro será realizado na Câmara Municipal de Campo Grande neste sábado

O presidente Jair Bolsonaro acompanhado do deputado estadual Coronel David ©Reprodução/Internet

O primeiro evento para a criação do “Aliança pelo Brasil”, em Campo Grande, promete lotar a Câmara Municipal neste sábado (1°), onde se reunirão apoiadores do presidente Jair Bolsonaro da capital e algumas cidades do interior de Mato Grosso do Sul.





O deputado estadual Coronel David, adiantou que a Associação dos Notários e Registradores (Anoreg) participará do evento disponibilizando o serviço cartorário para colher assinaturas para a criação do partido de Bolsonaro. “Consegui autorização para que a Anoreg possa amanhã estar presente. Aquela pessoa que for para fazer a ficha de apoiamento, ela já vai poder fazer o reconhecimento de firma no próprio local. Assim evitamos que o interessado faça outro deslocamento para o reconhecimento”, disse o parlamentar.





Marcado para iniciar às 16 horas, o mesmo evento acontecerá em cinco capitais brasileiras. O presidente Jair Bolsonaro deve fazer uma transmissão ao vivo para falar com os seus apoiadores em todas as cidades simultaneamente. “O evento é para que a população que apoia do presidente participe efetivamente da criação do partido. Um partido que nascerá conservador, que respeita os valores da família, cristãos e tem como meta seguir as diretrizes que o presidente está implantando”, afirmou o deputado.





São esperadas pelo menos 20 caravanas vindas do interior do Estado para a capital.