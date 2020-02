ALEMS| Deputado Gerson Claro é o novo líder do governo

Ele vai substituir José Carlos Barbosa (DEM), que exercia a função no ano passado e já anunciou que é pré-candidato a prefeito de Dourados

©DIVULGAÇÃO Após reunião do bloco G11 na Assembleia Legislativa, nesta manhã de terça-feira (11), foi anunciado oficialmente que o deputado Gerson Claro (PP) é o novo líder do governo na Casa de Leis. Já a vice-liderança ficou com Eduardo Rocha do (MDB). Gerson Claro vai substituir José Carlos Barbosa (DEM), que exercia a função no ano passado. O parlamentar não será mais o líder porque já anunciou que é pré-candidato a prefeito de Dourados. Por isso, vai ter que se dedicar ao mandato e a campanha eleitoral.





Gerson Claro fez parte do primeiro mandato do governo Reinaldo Azambuja (PSDB) exercendo a função de diretor-presidente do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de MS) e quando foi eleito deputado, em 2018, passou a integrar a base aliada do governador na Assembleia. Ele, inclusive, foi o relator da reforma da previdência - um dos projetos mais importante do governador no ano passado. Por esse motivo, o deputado foi escolhido ao cargo para representar e ser o porta-voz do governo na Casa.





Desde o retorno das atividades no Legislativo, o parlamentar já era o principal cotado para ficar com a função de líder. Houve várias reuniões dos parlamentares com o governador, que antes de definir o nome do representante consultou a base para depois tomar a decisão. O secretário especial de Articulação Política do Estado, Sérgio de Paula, tinha adiantado que a escolha do líder seria anunciada no começo desta semana.





G11 - O deputado estadual Jamílson Name (sem partido) foi para o antigo G10. O nome dele foi anunciado durante reunião nesta manhã. O bloco partidário que vai continuar sendo liderado por Londres Machado (PSD) virou G11 e terá como vice-lider, o deputado Neno Rasuk (PTB). Com 11 integrantes, esse grupo partidário continua indicando dois representantes em cada comissão da Assembleia, assim como em eventuais CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito)





Além de Londres e Neno, fazem parte do grupo Herculano Borges (SD), Lucas de Lima (SD), Gerson Claro (PP), Evander Vendramini (PP), Carlos Alberto Davi (PSL), Renan Contar (PSL), Antônio Vaz (Republicano), João Henrique Catan (PL) e o novo integrante Jamílson Name (sem partido). Do outro lado, ficará o outro bloco chamado de G8, que terá a participação de Márcio Fernandes (MDB), Renato Câmara (MDB), Pedro Kemp (PT), José Almi (PT), Zé Teixeira (DEM), José Carlos Barbosa (DEM), Lídio Lopes (Patri) e Eduardo Rocha (MDB). Fora dos blocos, estava a bancada do PSDB.