A uma semana de sorteio de R$ 300 mil, veja dicas para participar do programa Nota MS Premiada

Governo não avisará ganhadores, que deverão conferir resultado no site do programa

Caso seja sorteado, consumidor deve fazer cadastro para receber prêmio via transferência bancária ©Edemir Rodrigues/Subcom-MS

Falta uma semana para o primeiro sorteio do programa “Nota MS Premiada”, do governo de Mato Grosso do Sul. No próximo sábado, serão sorteados um prêmio de R$ 100 mil e outro de R$ 200 mil.





Qualquer pessoa física que tenha CPF ativo pode participar do programa independentemente da idade. Para participar, basta o consumidor solicitar a inclusão do número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) nas notas fiscais das suas compras no comércio do Estado (bens e serviços).





O consumidor não precisa guardar a nota fiscal para participar do Nota MS Premiada. Ao exigir que o número do CPF seja adicionado, os dados já vão constar no sistema do governo.





“Não tem a obrigatoriedade de guardar o documento fiscal, porque o CPF da pessoa sorteada já consta e ela terá de fazer um cadastro para receber o prêmio”, garantiu o chefe da Unidade de Educação Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Amarildo Cruz, ao Correio do Estado em janeiro.





A premiação do governo do Estado vai entregar R$ 100 mil para quem acertar seis das oito dezenas e R$ 200 mil serão divididos entre os que fizerem a quina (cinco dezenas). “Só serão premiados aqueles que acertarem a sena [seis dezenas] e a quina [cinco dezenas]. Se vários acertarem os seis números, o prêmio é dividido entre eles. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio de R$ 100 mil se junta aos outros R$ 200 mil e é dividido para todos que acertarem os cinco números. Caso aconteça de ninguém acertar nem a sena nem a quina, o dinheiro volta para o fundo da Sefaz. Mas conforme as nossas projeções, isso dificilmente vai acontecer”, disse Cruz.





A Sefaz não comunicará os consumidores que forem premiados. Por isso, o cidadão precisa conferir se o seu CPF está entre os ganhadores, acessando o site do programa e clicar na opção “Lista de sorteados do mês”. As datas dos sorteios estão relacionadas na opção “Os sorteios” na página do Nota MS Premiada na internet





O pagamento dos prêmios será efetuado através de transferência bancária informados no cadastro do mesmo CPF do sorteado. Não haverá outra forma de pagamento. O cadastro é exigido para quem for o ganhador do prêmio.