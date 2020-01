TRÊS LAGOAS| NATAL DOS SONHOS: Mais de 150 mil cupons de consumidores participaram do sorteio de seis motocicletas

“Conseguimos cumprir os objetivos com a participação dos consumidores” de Três Lagoas, que preencheram 150 mil cupons, e “a adesão de 170 empresas que aderiram a esta promoção. Com isso, o Natal foi acima do esperado”.





Estas foram as palavras do presidente da Associação Comercial e Industrial – ACI – de Três Lagoas, Fernando Jurado, na manhã deste sábado (04), no palanque “Maestro Tertuliano de Lima” da Praça Senador “Ramez Tebet”, no Centro, onde foi realizado o sorteio de seis motocicletas Yamaha, modelo Factor, de 125 cilindradas, a mais completa da categoria.





Esta promoção, como bem lembrou Fernando Jurado foi promovida pela ACI, com a participação das empresas de comércio e serviços de Três Lagoas e o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDECT) e da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).

O sorteio contou também com a presença do vice-prefeito Paulo Salomão e do secretário José Aparecido de Moraes (SEDECT).

“É com este tipo de ações que estamos construindo Três Lagoas, já que, graças a esta campanha, recebemos consumidores da cidade e de toda a região dos municípios da Costa Leste”, ressaltou o vice-prefeito.





“Uma cidade em desenvolvimento, como vem destacando sempre o no nosso prefeito Angelo Guerreiro, significa mais emprego, geração de renda e melhoria da qualidade de vida das pessoas e das famílias que aqui residem”, concluiu Paulo Salomão.





Na Campanha de Natal de 2019, foi dado destaque ao slogan “Eu Amo Três Lagoas”, com o objetivo de “contribuir com o desenvolvimento e a economia do comércio local”.





SORTEADOS





- Everaldo A. Félix – Casa de Suco Nossa Senhora Aparecida

- Gilson da Silva – Varejão das Baterias

- Marcos Oliveira – Takata Calçados

- Bágio José Braz Cândido - IF Saúde

- Divino Aparecido da Silveira – Areias Três Lagoas Ltda.

- Kelvin Coimbra – comprou e postou foto no Empório Calçados, usando a hastag #euamotreslagoas.