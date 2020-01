TRÊS LAGOAS| IPTU 2020 – Contribuintes já podem ter acesso aos carnês via internet

Guia do IPTU 2019 ©ARQUIVO

Os interessados em se programar para o pagamento do IPTU 2020 já podem ter acesso aos carnês por meio do site da Prefeitura, porém os mesmos serão entregues, a partir do dia 1º de fevereiro, via Correio. O contribuinte pode, ainda, retirar pessoalmente, a partir do dia 10 de março, no Departamento de Administração Tributária.





Este ano, um total de 71.693 carnês serão impressos e entregues via Correio para a população três-lagoense. Segundo Emerson Paulo Barbosa, Diretor Técnico e de Receite, o valor total de lançamentos este ano será de R$ 56.027.774,92.





Barbosa explica, ainda, que de carnês impressos no que se refere a categoria Territorial, serão 24.939, totalizando R$ 23.008.319,65 e, predial, serão 46.754 carnês, alcançando o valor de R$ 33.019.455,27.





ONLINE





Para os contribuintes que já quiserem ter acesso ao documento, basta acessar a página da Prefeitura e clicar no menu em “IPTU” (ou acessar direto www.treslagoas.ms.gov.br/iptu2020 ), depois em “Emitir Guia Online”, digitar o número de CPF ou BIC nos campos disponíveis, e imprimir os boletos.





SERVIÇO





O Departamento de Administração Tributária fica localizado à Avenida Rosário Congro, 285 – Centro e tem como contato os telefones 67 3929-1120 ou 67 3929-1123.