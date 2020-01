TRÊS LAGOAS| Castramóvel volta a atender na próxima segunda-feira na ESF Jardim Maristela

Na próxima segunda-feira (03) o Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), retoma as atividades com o Castramóvel, atingindo assim a 24ª etapa da ação que ficará na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Jardim Maristela até o dia 14 de fevereiro.





O serviço já percorreu diversos bairros no ano passado e esse ano volta com a mesma premissa, ou seja, a realização de castração de cães e gatos machos acima de 6 meses de idade, vacinação antirrábica, aplicação de vermífugo, além de orientação sobre Posse Responsável, Cuidados com Animais Peçonhentos e Profilaxia de Leishmaniose.





O atendimento no local é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h30, por meio de agendamento que é feito na própria unidade móvel que conta com infraestrutura completa e adaptada para melhor atender aos animais.





Serviço





A ESF Jardim Maristela fica localizada à Rua Manoel Faria Duque, S/N – Jardim Maristela e para mais informações o cidadão (ã) pode entrar em contato pelo (67) 3929 1803.