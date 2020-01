TRÊS LAGOAS| 1ª etapa da reforma do CEM está em fase final

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), está finalizando a 1ª etapa da reforma do Centro de Especialidades Médicas – CEM Doutor “Júlio Maia”.





Essa etapa contempla o Bloco 03 com os serviços de reforma geral do prédio, incluindo cobertura, pintura, adequações de salas, readequações de rede de instalação elétrica, adequação de banheiros para acessibilidade, drenagem e reforma de calçada externa.





“Essa obra está sendo feita com recursos próprios do Município, o que gera economia aos cofres públicos. É um dinheiro muito bem gasto, já que esse é um local que o cidadão sempre utiliza. Estamos devolvendo ao cidadão contribuinte as melhorias que tanto reivindicam e, consecutivamente, a valorização dos nossos servidores e o compromisso da Gestão Angelo Guerreiro com a Saúde no Município”, afirmou Adriano Barreto, secretário de Infraestrutura.





Todos os blocos receberão pintura, reparos na cobertura, calhas, partes hidráulicas e elétricas. O CEM ainda contará um depósito de lixo e um depósito de resíduos sólidos, conforme exige a Vigilância Sanitária, entre outras melhorias.





Os blocos 1, 2, e 3 serão readequados para que os pacientes possam ficar sentados enquanto esperam atendimento. Os balcões serão encurtados para dar espaço a novas cadeiras. A reforma contempla também as salas de expurgo, esterilização, vacinas e higienização das macas.





Na parte externa, as calçadas serão readequadas com rampas de acessibilidade, faixas de pedestre, recuo na avenida para descida de pacientes e uma nova entrada coberta, com direcionamento aos blocos do CEM.