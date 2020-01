Tiago Abravanel fala sobre marido: "Nunca estive no armário, gente"

Tiago Abravanel já exibiu o marido em fotos em suas redes sociais. Fernando Poli é o rapaz da esquerda ©Reprodução/Instagram

Ator, cantor e apresentador, Tiago Abravanel falou sobre o marido, o produtor Fernando Poli, com quem se mudou recentemente para uma cobertura no Brooklyn, na zona sul de São Paulo. Tiago contou em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo que tudo começou como "amor de Carnaval", falou sobre a recepção da notícia e afirmou que sempre foi pró-movimento LGBT: "Nunca estive no armário, gente".





"Sempre fui muito reservado pessoalmente falando, mas nunca me escondi. Vamos fazer 5 anos juntos. Nunca falei disso porque achei que não precisava falar, afinal de contas, o pessoal é pessoal. Mas, enfim, saiu na mídia. Talvez seja novidade para quem não me conhece tanto. Quem me conhece, quem está perto de mim, com certeza, já viu o Fernando, que é uma pessoa incrível, que está dentro da minha família há muito tempo", afirmou o neto de Silvio Santos.





"Falaram: 'Finalmente, o Tiago saiu do armário'. Nunca estive no armário, gente. Mas fico feliz por toda essa repercussão, que foi por conta de acasos da rede social, porque nossos amigos vazaram uma foto ou alguma coisa assim, e eles não fizeram nada de errado. Isso fez com que a gente recebesse muito carinho", completou. "Tudo aconteceu por conta de acasos de rede social, porque nossos amigos vazaram uma foto ou algo assim, e eles não fizeram nada de errado. Mas isso fez com que a gente recebesse muito carinho!".

Tiago ainda diz que o apoio ao movimento LGBT sempre aconteceu "dentro do meu show, das minhas ações sociais, dos meus discursos em rede social. Obviamente, que eu mostrando que faço parte da classe, se é que a gente pode dizer assim, faz com que outras pessoas se identifiquem: "Olha o Tiago, a família dele é linda, em que todo mundo aceita todo mundo, e a minha família também pode me aceitar". Acho que dessa forma, você mostrar que você também é, faz com que elas se identifiquem, se encorajem para não ter medo", opinou o artista.





"A gente vive numa sociedade - não só no Brasil, mas no mundo - em que ainda existe muito preconceito. Mas quanto mais natural a gente for em relação a isso, mais normal as pessoas vão achar. O que para mim sempre foi normal, mas para algumas pessoas pode ser anormal. Quando meu sobrinho nasceu, o tio Fê já existia, e quando meu sobrinho cresceu, o tio Fê continuou existindo. E se eu perguntar para ele quem é o tio Fê: "É o namorado do tio Tiago". E não tem nada de errado, não precisei explicar para ele. As pessoas ficam criando questões: "Isso não é natural da vida". O que é natural da vida? Um prédio não é natural da vida. Você lidar com o preconceito assim na sua cara é horrível, mas a gente vai resistir e está tudo bem", completou.

Tiago retornou ao SBT após seis anos na TV Globo, e apresentou no ano passado o programa voltado à gastronomia Famílias Frente a Frente. Agora, aguarda para saber se haverá uma segunda temporada. "Oficialmente, não tem nada negociado com a emissora, nem um projeto formatado ainda. Estou escrevendo muita coisa. Tenho projetos antigos que estou tirando da gaveta e tentando repaginar. Muitas novidades vão vir para este ano e estou a fim de botar a cara para bater."





O apresentador falou que, diferentemente do que se ventilou, a volta não foi um pedido do avô. "Acho que meu avô sempre foi muito sensato no sentido de a gente correr atrás daquilo que a gente quisesse. Obviamente que ele aconselha. Mas, apesar de não demonstrar tanto, ele sempre foi muito orgulhoso por ver as minhas escolhas, o meu reconhecimento pelo meu trabalho. Então, independentemente de onde eu estivesse, acho que ele me apoiaria."





Nunca vou ser o Silvio Santos, nem tenho essa pretensão, mas quero poder aprender e um dia ser tão reconhecido quanto ele com meu trabalho."





Com 90 anos, Silvio segue trabalhando em sua emissora e, segundo Tiago, não há conversas para um momento em que ele não esteja à frente do SBT.





"A gente não fala justamente porque a gente sabe o quanto o meu avô gosta de estar aqui, o quanto ele ama fazer isso. Então, falar sobre isso parece tipo: "Vai chegar uma hora que você está indo embora, tá, senhor?". Não é legal, por mais que todo mundo saiba, isso não é uma coisa que a gente quer pensar. Não sei o que passa na cabeça dele (...). Meu avô é um homem de quase 90 anos que trabalha muito ainda, e ama o que faz. Acho que ele só vai parar no dia em que a vida parar ele. E que assim seja", afirmou ele





"O que eu sinto e, inclusive, já falei isso para ele: todo mundo é responsável por aquilo que faz. Meu avô viveu numa época em que muitas coisas eram veladas, mas hoje o mundo mudou. E hoje a internet tem voz, todo mundo tem voz, inclusive para falar se achou alguma coisa errada. A gente tem de aprender a lidar com a situação. Nem sempre a gente concorda, nem sempre a gente discorda. O amor que sinto pelo meu avô é independente do que falam sobre ele, porque só quem está dentro de casa sabe o quanto ele é incrível, mas o tempo está passando, e às vezes ele está ficando sem filtro. Às vezes, ele não entende: 'O que eu fiz?'. Tem brincadeiras que ele faz hoje e fez em 1950, mas hoje é diferente, hoje você não pode mais brincar. E não pode mesmo, porque o mundo evoluiu", concluiu.