Suspeita de matar adolescente de 13 anos posou ao lado de corpo

O episódio foi revelado pelo garoto de 15 anos, suspeito de participação no crime. Ele prestou depoimento ontem (24) à polícia

Ingrid foi morta golpes de machado e faca ©REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Grávida de 24 semanas, Tayara Caroline Silva da Silva, 30 anos, suspeita de matar a golpes de machadadas, Ingrid Lopes Ribeiro, 13 anos, por ciúmes do ex-marido, ainda posou para foto ao lado do corpo da adolescente. O episódio foi revelado pelo garoto de 15 anos, suspeito de participação no crime. Ele prestou depoimento ontem (24) à polícia acompanhado pelo pai.





Conforme o delegado Felipe Machado Potter, responsável por investigar o caso, o celular de Tayara ainda não foi localizado para confirmar esse fato. O corpo da menina foi encontrado na noite de quarta-feira (22) enterrado na casa onde Tayara vivia, na Rua Perdizes, no Bairro Esplanada III, em Chapadão do Sul, distante 321 quilômetros de Campo Grande. Ingrid estava desaparecida havia 3 meses. A suspeita foi presa no mesmo dia numa casa na Rua Goiás. Indagada, confessou apenas que havia cedido a casa para ocultar o corpo.





Na delegacia, o garoto contou que frequentava a casa de Tayara desde junho do ano passado e já conhecia Ingrid da escola, apenas de vista. Ele passou a conversar mais com a adolescente quando ela fugiu da casa dos pais e foi procurar abrigo na casa de Tayara. Relatou ainda que os três fumavam maconha quando se encontravam. Tayara e Ingrid eram muito amigas, segundo Liandra Lopes Antunes, 18 anos, irmã da adolescente.





No dia do crime, segundo depoimento do garoto, Tayara mandou mensagem para a adolescente ir até o local buscar as suas roupas e seus documentos que haviam ficado na residência. Os três, então, fumaram maconha e durante a conversa a autora pediu que Ingrid desbloqueasse o seu celular. A intenção era saber se a vítima mantinha contato com o seu ex-marido, Carlos Heleno.

Local onde a menina foi enterrada ©Jovem Sul News

Foi nesse momento, conforme o depoimento do garoto, que Tayara deu o primeiro golpe de machado na cabeça da vítima. Depois, o adolescente desferiu duas facadas na barriga de Ingrid. Porém, ela ainda permaneceu consciente, sendo morta na sequência pela a autora.





Depois do crime, o adolescente ainda tirou uma foto de Tayara posando ao lado do corpo. A imagem foi feita com o celular da autora. Depois disso, os dois amarraram os pés e as mãos da vítima, colocaram duas sacolas plásticas sobre sua cabeça (para evitar que o sangue se espalhasse), tomaram banho e foram embora. O corpo só foi enterrado quatro dias depois pelo adolescente e a autora, que usaram uma enxada, pá e o próprio machado para fazer a cova.





Tayara ainda não passou por audiência de custódia. Ela passou mal na delegacia, foi levada para o Hospital Municipal e na sequência transferida, sob escolta, para Campo Grande com risco de aborto. A jovem já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, ameaça, vias de fato e lesão corporal. Ainda não há informação se o garoto foi levado para uma Unei (Unidade Educacional de Internação).





Desaparecida – Desde que Ingrid desapareceu, em 27 de outubro, a mãe dela fazia campanha nas redes sociais para localizar a filha. Ontem pela manhã, a irmã de Ingrid, Liandra conversou com o Campo Grande News. "Minha irmã vivia na casa dessa mulher", lamentou. Liandra diz que a assassina chegou a atualizar, por diversas vezes, o Facebook de Ingrid, para não levantar suspeita do crime. No dia 4 de novembro, postou, inclusive, que a menina havia mudado para Campo Grande. "Ela atualizou várias coisas e apagou fotos", disse. À época, a mãe informou que a filha estava envolvida com drogas.