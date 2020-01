Showtec 2020 chega ao último dia com palestras e debate sobre desafios do agro

Feira segue com programação até às 18h

Vitrine tecnológica do agro, com mostras de produtos, serviços e ferramentas que otimizam o trabalho no campo, o Showtec 2020 chega ao seu último dia nesta sexta-feira (24). Com mais de 100 expositores, a feira traz ao visitante novidades em maquinários agrícolas de última geração, exposições de novas cultivares agrícolas, além de uma ampla programação técnica. Entre os temas do dia, estão os desafios do agro brasileiro.





Destaque no segundo dia do evento, a Trincheira Show tem outra rodada de palestras nesta sexta, a partir das 8h30. Quem não conseguiu acompanhar a primeira apresentação, pode aproveitar para visualizar, com detalhes, os aspectos físicos, químicos e biológicos do solo e os impactos do sistema radicular na melhoria da qualidade do sistema, bem como os parâmetros técnicos para análise da biologia do solo. Resultados de pesquisas regionais também serão elucidados.





E buscando preparar o produtor rural para o mundo digital, o Showtec traz neste ano um painel específico que mostrará tecnologias de mecanização, como aplicação, plantabilidade e controle do tráfego de máquinas. A ideia é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de modo a contribuir com a sustentabilidade da agricultura e pecuária. As palestras serão no auditório do Showtec, a partir das 10h.





Finalizando os painéis com palestras técnicas, práticas de plantio e gestão que garantiram produtividade e lucro em algumas áreas de MS serão apresentadas por quatro produtores rurais: Rafel Grimm Marques, Antônio Flores (Tuca), Sidnei de Souza e Daniel Franco Pereira. As experiências têm como foco mostrar a viabilidade de aplicação em pequenas e grandes propriedades e fazem parte da palestra “Desafios do agro brasileiro: o que você faz para colher mais?”. Em seguida, haverá um debate mediado engenheiro agrônomo e produtor rural Luciano Muzzi Mendes, presidente da Fundação MS.





O público pode aproveitar, ainda, para conhecer outras vertentes da feira. Uma delas é o Museu da Ascomar (Associação dos Colecionadores de Máquinas Antigas Agrícolas), que trouxe novamente para esta edição uma exposição. Máquinas agrícolas de diversos anos, fazem parte do acervo do museu, com várias raridades fabricadas no Brasil e em países como Alemanha e Estados Unidos.





Praça de alimentação - Uma das novidades deste ano, o ambiente é composto por várias opções da gastronomia local, em um espaço de aproximadamente 900 metros quadrados, com funcionamento das 8h às 18h nesta sexta-feira (24).





Sobre o Showtec





O Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do segmento. A feira é destinada aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, e leva informações de forma direta e aplicável.





O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras) e Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), contando com patrocínio do Senar/MS, Sistema Fiems/Senai e Sicredi. O Showtec conta, ainda, com o apoio da Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação (Febrapdp), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Embrapa, Fundems, Prefeitura Municipal de Maracaju, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Semagro, Fundação Agrisus e Sanesul.