Servidores estaduais terão 14 dias e meio de folgas em 2020

Sete deles caem em sextas ou segundas-feiras, compondo os chamados 'feriadões'

Funcionários públicos do Estado terão 14 dias e meio de folgas no decorrer de 2020, entre feriados e pontos facultativos. O Governo divulgou nesta segunda-feira (6) a lista com as datas em que os servidores não precisarão trabalhar. Sete delas caem em sextas ou segundas-feiras, criando recessos prolongados.





A relação começa com o Carnaval, nos dias 25 e 25 de fevereiro. No dia 26, quando é celebrada a Quarta-feira de Cinzas, o ponto facultativo vai somente até as 13h. As repartições voltam a funcionar no período da tarde.





Dia 10 de abril é Sexta-feira Santa, feriado nacional assim como Tiradentes (21 de abril). O Dia do Trabalhador (1º de Maio) vem na sequência e cai no último dia da semana útil.





No dia 11 de junho há outro ponto facultativo: Corpus Christi seguida de outra folga nacional no Dia da Independência (7 de setembro), que este ano caiu em uma segunda-feira.





O Dia do Servidor Público, normalmente comemorado em 28 de outubro, foi antecipado para o dia 9 do mesmo mês para “emendar” com a semana do saco cheio. Essa data cai numa sexta-feira. Na segunda seguinte (11 de outubro) comemora-se a Divisão do Estado e no dia 13 é a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, outro feriado nacional.





Já chegando ao fim do ano, novembro tem o Dia de Finados (2) também em uma segunda-feira e a Proclamação da República (15) que cai no domingo, em que ninguém trabalharia mesmo. Depois disso vem a véspera e dia de Natal (24 e 25 de dezembro) e o último dia de 2020 (31).