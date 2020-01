Senador Nelsinho Trad garante mais R$ 172, 7 milhões da União para MS

Até o dia 31 de dezembro, foram liberados por ações do senador Nelsinho Trad R$ 78, 5 milhões para os municípios sul-mato-grossenses e, agora, tem essa nova previsão orçamentária empenhada pelo Governo Federal

O senador Nelsinho Trad começa o ano com a garantia do Governo Federal de que Mato Grosso do Sul terá o recebimento de R$ 172,7 milhões. “São verbas que solicitamos ao Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Regional, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), Ministério da Agricultura, do Ministério da Justiça, Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco) e Ministério da Educação (MEC) e recebemos ontem a resposta de que foram todas empenhadas. Ou seja, são recursos assegurados para o nosso Estado que serão disponibilizados pela União”, explica o senador Nelsinho Trad.





Dos 172,7 milhões em projetos aprovados e empenhados, R$ 22,1 milhões já foram pagos há duas semanas pelo Ministério da Saúde para atender os hospitais, R$ 1,5 milhão do Ministério da Educação para Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e R$ 577 mil para Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). “Estamos agora no aguardo da liberação de R$ 150,6 milhões que deverão ocorrer em 2020, para isso estamos trabalhando incessantemente por Mato Grosso do Sul”, destacou o senador Nelsinho Trad, que esteve nos últimos dois dias de 2019 em Brasília percorrendo todos os ministérios.





A atuação do senador Nelsinho Trad no Congresso Nacional ganhou a atenção dos ministros e seus assessores e, consequentemente, resultados para Mato Grosso do Sul. Em 2019, em seu primeiro ano de mandato no Senado Federal, o parlamentar Nelsinho Trad conseguiu a liberação de R$ 78,5 milhões – pagos até o dia 31 de dezembro – para os municípios de Mato Grosso do Sul. “Eram emendas apresentadas por ex-parlamentares, desde 2013, que estavam paradas e, com o trabalho em equipe, conseguimos o pagamento desses valores e vamos nos manter firmes para obter o recebimento dos R$ 172, 7 milhões empenhados em 2020”, enfatizou o senador Nelsinho Trad.





Projetos empenhados





Estão previstos nos valores empenhados:





-Restauração da Br-262;





-Manutenção de estradas;





-Pavimentação e serviços de drenagem para Jardim Noroeste e Bairro Tarumã em Campo Grande;





-Asfalto para Rua Presidente Prudente de Moraes em Sonora;





-Pavimentação no Jardim Dourado em Três Lagoas;





-Asfalto para Corumbá, Dourados, Deodápolis e Costa Rica,





-Construção do parque tecnológico em Ponta Porã;





-Ginásio de esportes para Nova Andradina e Itaquirai,





-Ônibus escolares para Eldorado, Antônio João, Dois Irmãos do Buriti, Nova Andradina, Naviraí e Coxim;





-Recursos para bombeiros, UFMS e UFGD;





-Atenção do Ministério da Saúde para Vicentina e Maracaju e reforma do hospital em Deodápolis.