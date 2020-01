Semana começa com calor de até 36°C e chuva isolada em MS

Na Capital, há previsão de chuva a qualquer hora do dia

Na Capital, segunda-feira amanheceu com céu parcialmente nublado ©REPRODUÇÃO

A segunda-feira (6) será de predomínio de calor em Mato Grosso do Sul, com as temperaturas máximas podendo chegar aos 36°C em algumas regiões. Conforme o Inmet (Instituto Nacional Meteorologia), também há previsão de pancadas de chuva em todo o Estado.





Na Capital, a previsão é de céu parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas a qualquer hora do dia. A temperatura máxima será de 31°C. Na região sul, o céu ficará de claro a parcialmente nublado e a máxima poderá chegar aos 35°C em Dourados, Ponta Porã, Bela Vista, Antônio João, Amambai, Rio Brilhante e Naviraí.





No leste do Estado, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia. A máxima será de 32°C em Três Lagoas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Brasilândia, Nova Andradina e Taquarussu. Aquidauana, Miranda, Corumbá e Porto Murtinho, no oeste do Estado, também há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A máxima poderá chegar aos 36°C.