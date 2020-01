SED divulga escolas que serão em tempo integral em 2020

O aumento será de 51%. Com isso, a oferta do EMTI estará presente em 22 municípios do Estado. Na Capital, que já possuía o maior quantitativo, o total de escolas será ainda maior, com 16 unidades escolares em todas as regiões da cidade. A relação das escolas que a partir deste ano funcionarão pelo Programa Escola de Autoria foi publicada no Diário Oficial do Estado ( DOE ) desta quinta-feira (2). Na lista não constam as escolas estaduais Yvy Poty, de Caarapó, e a Alberto Elpídio Ferreira Dias, prof. Tito, de Campo Grande, por estarem também na lista de escola indígena e unidade cívico-militar e para não haver duplicidade.