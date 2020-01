Sebrae/MS lança edital de seleção para novos apoiadores do Living Lab

As vagas são para interessados em colaborar com o ambiente de inovação através de suporte financeiro ou fornecimento de serviços/produtos

Para 2020 já estão previstos mais de 120 eventos de inovação no Living Lab

O Living Lab, laboratório colaborativo de inovação do Sebrae/MS, está com edital de chamada público aberto em busca de novos parceiros que queiram investir no desenvolvimento de ideias inovadoras e startups no estado. As vagas são limitadas e destinadas para instituições públicas e privadas, empresas e profissionais.





Ao se tornar apoiador, o participante confirma para a sociedade seu compromisso com a educação, as melhores práticas, produtos e tecnologias de alto valor, além da melhoria do setor como um todo. A parceria se dá por meio de suporte financeiro ou com fornecimento de produtos ou serviços para a instituição, e tem duração de um semestre, sendo possível ser estendida por mais 6 meses.





Os apoiadores terão benefícios como: aplicação da marca em grandes eventos do laboratório, mídias sociais, banners eletrônicos e materiais impressos; uso do ambiente do Living Lab para realização de eventos; participação e realização de “meetups”; entre outros.





“Atualmente, respondemos a sete dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU, essenciais para a viabilidade da sociedade atual e das gerações futuras. Quem faz parte do nosso time de parceiros também contribui indiretamente para atingir estes resultados, gerando impacto positivo para a comunidade, além do destaque proporcionado e outras vantagens previstas no edital”, pontua a gerente do Living Lab, Leandra Costa.





Como participar





Os interessados em colaborar com o laboratório do Sebrae/MS devem acessar o link https://www.livinglabms.com.br/chamadas e conferir o edital na íntegra. Dúvidas e mais informações podem ser obtidas no site ou diretamente no Living Lab, localizado na rua Brasil, nº 205, em Campo Grande.





Sobre o Living Lab





O Living Lab MS é um projeto colaborativo iniciado pelo Sebrae/MS em parceria com 42 instituições públicas e privadas que tem como objetivo desenvolver ideias inovadoras e startups em Mato Grosso do Sul. Criado há 3 anos e meio, já atendeu mais 20 mil pessoas, 1.200 ideias de negócios e 662 startups. Para 2020 já estão previstos mais de 120 eventos de inovação.





Seu trabalho é voltado para o engajamento de parceiros e empreendedores a fim de consolidar a comunidade e fomentar o ecossistema de inovação e empreendedorismo no estado.





O laboratório acolhe hoje 21 startups residentes que atuam nos mais variados setores como sustentabilidade, agronegócios, construção civil, vestuário, tecnologia e outros.